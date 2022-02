PF investiga lavagem de R$ 4 bilhões e cumpre 19 mandados de prisão

Para investigar a lavagem de R$ 4 bilhões ilícitos, a Polícia Federal foi às ruas, nesta quinta-feira, para cumprir 19 mandados de prisão temporária. Foi o cumprimento de duas operações da Polícia Federal: Fluxo Capital e Sucessão. Os alvos das prisões foram procurados em seis estados do Brasil, onde foram cumpridos 39 mandados de busca e apreensão; além de outros sete, cumpridos no Paraguai.

A ação quer desarticular uma organização criminosa que atua com a lavagem de dinheiro que vem do tráfico de drogas, além de outros crimes. Segundo a PF, a operação Sucessão é o desdobramento de uma outra, a Spectrum, que resultou na prisão de um traficante, investigado pelo envolvimento com grandes esquemas de tráfico de drogas no Brasil. Na operação Sucessão, desta quinta, foram cumpridas medidas judiciais contra familiares que ajudaram o traficante na lavagem de dinheiro ilícito.

Já a Operação Fluxo Capital investiga e quer desmontar um esquema criminoso que lava dinheiro do tráfico, com movimentações milionárias e utilização de “laranjas”, empresas de fachada e contadores. O grupo investigado é especializado na lavagem de dinheiro ilícito e não lavou apenas o dinheiro do traficante preso na operação Spectrum. Os integrantes se relacionavam com diversas organizações criminosas envolvidas em outros crimes.

A PF identificou uma movimentação em torno de R$ 4 bilhões, pelas empresas controladas por um dos investigados, direta ou indiretamente. Durante as investigações, a Polícia Federal apreendeu cerca de R$ 12 milhões em espécie. Todo o dinheiro era controlado por doleiros, donos de casas de câmbio no Paraguai.

Edição: Paula de Castro / Beatriz Arcoverde

