Boletim Fiocruz afirma que epidemia da gripe se encerrou no país

O Boletim InfoGripe, divulgado nesta sexta-feira (11) pela Fiocruz, indica que já podemos ter passado do pico da onda da pandemia de covid-19 causada pela variante ômicron.

O coordenador do InfoGripe, Marcelo Gomes, comentou o cenário atual da pandemia no país.

Entre as pessoas que procuraram teste após apresentarem sintomas respiratórios, a maioria dos que tiveram resultado positivo estavam com covid-19. Dos diagnósticos positivos, 87% eram para covid-19, 4% para gripe causada pelo vírus influenza A, 1% para influenza B e 1,4% vírus sincicial, que causa aquele resfriado que, até a epidemia deste ano, era comum apenas entre as crianças.

Outra boa notícia é que a epidemia de gripe acabou, como afirma o coordenador do infoGripe, Marcelo Gomes.

As mortes causadas por síndrome respiratória aguda grave também pararam de crescer em todas as faixas etárias da população adulta. Na faixa etária de 20 a 29 anos, que já vinha caindo desde o início de janeiro, a situação é de estabilidade. E as crianças e os adolescentes, de até 17 anos, mantêm a tendência de queda iniciada na virada do ano.

Com produção de Lucineia Marques.

Edição: Roberto Marques Piza / Guilherme Strozi

EBC

