Brasileiras ocupam apenas 31% do mercado de trabalho em ciências

Dia Internacional de Mulheres na Ciência quer reduzir desigualdade

Onze de fevereiro é o Dia Internacional de Mulheres e Meninas na Ciência. A data foi estabelecida pela ONU, Organização das Nações Unidas, em 2015, com o objetivo de promover a inclusão e a manutenção feminina nessa área do conhecimento.

Mas, mesmo com os avanços nos últimos anos, elas ainda são minoria em áreas como Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. Dados divulgados pela Academia Brasileira de Ciências mostram que as mulheres ocupam apenas 31% do mercado de trabalho e 33% das vagas de ensino superior voltado a essas atividades.

A pesquisadora Luciana Nascimento, faz pós-doutorado no Programa de Engenharia de Sistemas e Computação, e avalia que é preciso garantir a equidade de gênero neste setor.

Na tentativa de mudar este cenário, pesquisadores da Coppe – Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e do Instituto Superior Técnico de Lisboa desenvolveram o projeto Jornada de Aprendizagem da Heroína. Trata-se de uma iniciativa voltada para a capacitação de alunas, com idades entre 15 e 21 anos, prevista para acontecer em março. A ideia é melhorar a percepção feminina da área tecnológica.

Pra saber mais sobre o projeto e o período de inscrições, basta acessar o site www.coppe.ufrj.br. Lá, tem um link para a página do projeto Jornada de Aprendizagem da Heroína.

