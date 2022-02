Rapper amapaense lança álbum e videoclipe através da Natura Musical￼

No lançamento pela Pororoca Sound, a rapper amapaense mostra o legado da militância pelo protagonismo da mulher negra na sociedade e libera o videoclipe da faixa título do álbum

Nesta terça-feira (15), chega às plataformas de streaming o primeiro álbum da MC Deeh. As oito faixas acompanhadas de videoclipe da música que dá título ao trabalho, fazem parte da Pororoca Sound com produção da Ói Nóiz Akí e patrocínio do programa Natura Musical.

Empoderada e seguindo a trajetória de sucesso no rap amapaense, a MC Deeh entrega um combo super especial com oito faixas abordando temáticas do protagonismo negro e a voz da juventude que através da arte discute a exclusão social, a sexualização do corpo feminino e o lugar da mulher negra na sociedade frente ao desmando do racismo e do patriarcado instituído.

Cria das periferias de Macapá, MC Deeh começou sua trajetória desde cedo no Movimento Hip Hop. É Bgirl e dançou por anos no grupo de breakdance F.A Flavor. Através do hip hop, e como mulher negra, milita na cena cultural. Deeh é também empreendedora, artesã, trancista e faz parte do seleto grupo de artistas da Pororoca Sound, incubadora para aceleração de carreiras musicais.

No projeto, a ancestralidade e o rap produzido pela mulher negra honram o fardo carregado desde as origens até a superação da artista nascida na perifa, e que agora trilha novos caminhos rumo à projeção nacional. O álbum já nasceu grandioso, as participações especiais de Caçula Bem de Rua – na faixa “Antepassados”, Hanna Paulino – em “DEUS(A)”, e Pretogonista – em “Quero Curtir”, criaram altas expectativas nos seguidores que aguardam esse momento. A ficha técnica é fortalecida por uma banca de primeira linha da música independente local, com a produção de Dropanda e Malária, Mavambo na captação de voz, NOISPURNOISrec e Garrote na Mix&Master.

“O convite para participar da Pororoca Sound e a aprovação pela Natura Musical em 2020 trouxeram impactos positivos na minha carreira artística. A produção ganhou força no ano seguinte, um dos momentos mais desafiadores, pois tive que me desdobrar enquanto artista e mãe. Ainda com bebê de colo, intensifiquei os trabalhos, inclusive cheguei a escrever algumas letras com minha filha nos braços”, relembra a MC Deeh. E complementa, “Durante as gravações no estúdio, as pausas para a amamentação eram sagradas. Tive que alternar, ora para atender à vocação de mãe, ora para voltar ao chamado da MC, assimilando a dupla função durante a pandemia da Nova Covid-19 que ainda persiste. Contudo, estou muito feliz pelo resultado da nossa produção e espero que o público abrace o nosso trabalho, porque nele tem muito suor, mas também há muito amor envolvido. Está lindo, fiz de coração, entreguei o meu melhor.”

No lançamento, MC Deeh inclui o seu novo videoclipe. Intitulado “DEEU$A”, com roteiro de Jami Gurjão e direção de Diego Bucchiery, o clipe ressalta a faixa título do álbum no feat. que promove a junção de vozes do rap e do rock da melhor qualidade produzidos pelas duas mulheres que são destaques no Amapá, MC Deeh e Hanna Paulino.

“O conceito visual sustenta-se na estética do hip hop brasileiro e street aliados ao glam, atravessados por elementos amazônicos a partir de códigos próprios e expressados na presença emblemática das yalodês encarnadas pela MC Deeh e Hanna Paulino. Ambas são essenciais, personificam a Resistência e se completam na música”, argumenta, Jami Gurjão.

“A vontade de estar fazendo um trampo musical com a MC Deeh já vinha sendo nutrida há tempos, mas nunca pensei que seria numa canção tão incrível e empoderada! A Deeh é uma grande artista e movimentadora da cena trap/funk/rap nortista feminina, me ver ao lado dela e podendo mostrar e somar minha essência rock n’roll a esse trabalho é algo extremamente gratificante e representativo pra mim! Reunimos nossas formas e artes em uma música carregada de poder preto feminino, tenho certeza que irá impactar muitas manas Brasil a fora!”, é o que nos revela Hanna Paulino sobre a parceria.

“Colhemos até aqui o fruto da evolução musical da artista MC Deeh que nos inspira na luta diária para garantirmos o espaço da produção musical nortista. Esse novo álbum da safra de lançamentos junto à Natura Musical nos dá provas que não estamos tão isolados ou fechados em nossa geografia amazônica, muito pelo contrário, estamos aqui para transgredir fronteiras e quebrar os padrões ao incentivar a música popular brasileira periférica que não é tão nova assim, apenas foi marginalizada por muito tempo”, resume Claudio Silva, Produtor da Ói Nóiz Akí – Pororoca Sound.

“Natura Musical sempre acreditou na força da música para mobilizar as pessoas. Para refletir esse propósito e dar espaço à diferentes vozes, a plataforma apoia artistas, bandas e projetos de fomento à cena capazes de amplificar debates como a diversidade, a sustentabilidade e o impacto positivo na sociedade”, afirma Fernanda Paiva, Head of Global Cultural Branding.

Pororoca Sound foi selecionado pelo programa Natura Musical, através do Edital 2020, ao lado de nomes como Linn da Quebrada, Bia Ferreira, Juçara Marçal, Kunumi MC, Rico Dalasam. Ao longo de 16 anos, Natura Musical já ofereceu recursos para mais de 140 projetos no âmbito nacional, como Lia de Itamaracá, Mariana Aydar, Jards Macalé e Elza Soares. Saiba mais através das redes sociais do projeto e no site www.pororocasound.com.br

Sobre Natura Musical

Natura Musical é a plataforma de cultura da marca Natura. Desde seu lançamento, em 2005, o programa investiu cerca de R$ 174,5 milhões no patrocínio de mais de 518 projetos – entre trabalhos de grandes nomes da música brasileira, lançamento e consolidação de novos artistas e projetos de fomento à cenas e impacto social positivo. Os trabalhos artísticos renovam o repertório musical do País e são reconhecidos em listas e premiações nacionais e internacionais. Em 2020, o edital do Natura Musical selecionou 43 projetos em todo o Brasil e promoveu mais de 300 produtos e experiências musicais, entre lançamentos de álbuns, clipes, festivais digitais, oficinas e conferências. Em São Paulo, a Casa Natura Musical se tornou uma vitrine permanente da música brasileira, com uma programação contínua de lives, performances, bate-papos e conteúdos exclusivos, agora digitalmente.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...