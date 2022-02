Paulinha Abelha, vocalista do grupo Calcinha Preta, morre aos 43 anos

Cantora estava internada desde o dia 11 de fevereiro em Aracajú, Sergipe

Nesta quarta-feira (23), a cantora Paulinha Abelha morreu aos 43 anos. A vocalista do grupo Calcinha Preta foi internada no último dia 11, em Aracaju, por problemas renais, e três dias depois foi levada para a UTI. Na última quinta-feira (17), ela teve piora clínica e entrou em coma.

A notícia de sua morte foi divulgada pela equipe nas redes sociais, que nos últimos dias foi usada para divulgação de boletins médicos de Paulinha. “É com profunda tristeza que comunicamos que a nossa querida Paulinha Abelha nos deixou e partiu para outro plano. Com certeza já está nos braços do Pai”, escreveu a equipe.

“Muita honra para todos nós termos compartilhado a vida, a arte, a voz, a alegria, a amizade, o sorriso… Tantos momentos que ficarão na lembrança de cada um de nós. Vá em paz! Paulinha respirava a sua família, a arte e cultura, os fãs, o palco… Ela era tão leve, que o seu pouso nesta existência foi breve. Mas o suficiente para polinizar amor e paz em abundância”, continuou a publicação.

A equipe relembrou os 30 anos de carreira profissional e mais de duas décadas dedicadas à banda Calcinha Preta. “Paulinha fechou as cortinas aqui na Terra, hoje, para ir falar de música e amor lá no Céu”, concluiu a equipe.

Veja a publicação:

