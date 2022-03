Sebrae divulga cursos disponíveis no mês de março para empresários e interessados

São cursos e oficinas na área de atendimento, vendas e marketing digital, que oferecem certificados de cursos livres

Louise Dias

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae), divulga cursos disponíveis na instituição no mês de março. As capacitações acontecem em metodologia presencial, cumprindo os protocolos de segurança, exigidos pelos órgãos de vigilância sanitária. Os cursos são ministrados na sede do Sebrae em Macapá, no período de 7 a 30 de março.

Segundo a gerente da Unidade de Educação Empreendedora do Sebrae no Amapá (UEE), Denise Nunes, a programação apresenta temas de inovação que permitem maior competitividade dos pequenos negócios. “Visamos estimular aplicação de técnicas que permitam destaque e incentivo ao aumento de vendas de produtos e serviços. Sabemos que é mais um ano desafiador para os empresários e incentivamos a participação para que possamos juntos superar as dificuldades e avançar nos resultados”, ressalta da gerente da UEE/Sebrae/AP, Denise Nunes.

Cursos

O Curso Atenda Com Excelência e Venda Com Sucesso, propõe identificar aspectos que contribuem para satisfação do cliente e planejar ações que os garanta, além de gerar impacto positivo nos resultados. O investimento é de R$ 60 reais e estão abertas turmas, no período de 7 a 10 de março, das 9h às 12h e das 19h às 22h. Outra turma é disponibilizada de 21 a 24 de março, no turno da noite.

O Curso Marketing Digital, visa aplicar ferramentas apresentadas durante o curso para planejamento e gestão das ações de marketing digital da empresa. O investimento é de R$ 100 reais e acontece no período de 14 a 18 de março, das 18h30 às 22h30.

Curso Gestão Financeira Intermediário, objetiva oportunizar ao empresário não apenas conhecer os procedimentos indispensáveis para realizar uma boa gestão financeira, mas também oferecer planilhas que permitam o controle da movimentação dos recursos da empresa e a apuração do resultado e seus indicadores de desempenho. O investimento é de R$ 100 reais e acontece no período de 21 a 25 de março, das 18h30 às 22h30.

Oficinas

Oficina Produção e Edição de Fotos Pelo Celular Para Vender Mais Nas Redes Sociais, propõe adequar produção de fotografias ao comportamento dos usuários nas redes sociais, estabelecendo de forma prática, recursos de linguagem fotográfica que favoreçam a otimização de vendas. O investimento é de R$ 60 reais, nos dias 29 e 30 de março, das 18h30 às 22h30.

Oficina Vendendo Mais em Datas Comemorativas, ensina aproveitar da melhor forma, diversas datas comemorativas que podem impactar positivamente nas vendas e programação para todo ano. Investimento é de R$ 30 reais e acontece no dia 30 de março, das 19h às 22h.

Inscrições

As inscrições de cursos, oficinas e outras programações do Sebrae Amapá estão disponíveis na Loja Virtual do Sebrae e/ou na Sede do Sebrae em Macapá, na secretaria de Curso da Unidade de Educação Empreendedora, localizada à Avenida Padre Manoel da Nóbrega.

Coordenação

As capacitações empreendedoras do Sebrae no Amapá, são coordenadas pela Unidade de Educação Empreendedora (UEE).

