Dia 21 de março é dia internacional da luta contra a discriminação racial

Dia Nacional do Pão Francês [O nome varia conforme a região: carioquinha, cacetinho, filão ou pão de sal, mas uma coisa é certa: o pão francês é preferência nacional, tanto que ganhou uma data só para ele. Dia 21 de março é comemorado o Dia Nacional do Pão Francês e, ainda que seja um alimento milenar, vem sendo aperfeiçoado e, com sabores especiais, conquista paladares cada vez mais exigentes. Já o Dia Mundial do Pão é comemorado no dia 16 de outubro].

– Dia Internacional de Luta contra a Discriminação Racial [O dia foi instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU), em memória das vítimas do massacre de Sharpevile, na África do Sul. Cerca de vinte mil manifestantes reuniram-se em Sharpeville, um bairro negro nos arredores da Cidade de Johannesburg, e marcharam calmamente, num protesto pacífico. A polícia sul-africana conteve o protesto com rajadas de metralhadora. Morreram 69 pessoas, e cerca de 180 ficaram feridas. Esse fato ocorreu no dia 21 de março de 1960, num protesto, realizado pelo Congresso Pan-Africano, que pregava contra a Lei do Passe, que obrigava os negros da África do Sul a usarem uma caderneta na qual estava escrito aonde eles poderiam ir].

– Zumbi dos Palmares é incluído na galeria dos heróis nacionais em 21 de março de 1997, recebendo sua inscrição no Livro de Aço dos Heróis Nacionais. Batizado com o nome de Francisco, Zumbi foi entregue ao Padre Antônio Melo com quem viveu até os 15 anos de idade, quando fugiu para Palmares, quilombo entre os estados de Pernambuco e Alagoas, onde se reuniam os escravos fugidos. Lá, ele se fez líder graças à sua coragem, capacidade de organização e comando. Morreu no ataque inimigo de 20 de novembro de 1695. Zumbi tornou-se símbolo da luta dos negros por dignidade e igualdade.

Dia Internacional da Síndrome de Down – Resolução aprovada por Assembleia Geral da ONU em 19 de dezembro de 2011 [A Síndrome de Down é uma alteração genética no cromossomo “21”, que deve ser formado por um par, mas no caso das pessoas com a síndrome, aparece com “3” exemplares (trissomia). A ideia surgiu na Down Syndrome Internacional, na pessoa do geneticista da Universidade de Genebra, Stylianos E. Antonorakis, e foi referendada pela Organização das Nações Unidas em seu calendário oficial. Oficialmente estabelecida em 2006 e amplamente divulgada, essa data tem por finalidade dar visibilidade ao tema, reduzindo a origem do preconceito, que é a falta de informação correta. Em outras palavras, combater o “mito” que teima em transformar uma diferença num rótulo, numa sociedade cada vez mais sem tempo, sensibilidade ou paciência para o “diferente”].

Dia Mundial das Florestas e das Árvores [A data é comemorada anualmente em 21 de março, no hemisfério norte. As florestas são apelidadas de “pulmão do mundo”, e não é à toa. As árvores ocupam cerca de 30% da superfície da Terra, sendo responsáveis pela fotossíntese – processo de produção de oxigênio a partir da absorvição de dióxido de carbono (CO2). No Brasil, o Dia da Árvore e Florestas tem um significado ainda mais importante, já que o país acolhe a maior floresta do planeta: a floresta amazônica. Em 10 de Abril de 1872, o norte-americano Julius Stirling Morton promoveu no estado do Nebraska, nos Estados Unidos, um dia dedicado às ações de reflorestamento e arborização de zonas centrais das cidades. A data ficou conhecida como “Arbor Day”. Em 1971, quase um século depois da iniciativa de Stirling Morton, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura – FAO, estipulou o dia 21 de março como o Dia Internacional das Florestas. A data marca o início da primavera no hemisfério Norte. No hemisfério Sul, a data é comemorada também no começo da primavera, em 21 de Setembro].

Dia Internacional de Nowruz [Celebrado anualmente no dia 21 de março visa a promoção de valores de paz e solidariedade entre gerações, e dentro das famílias, a reconciliação e a vizinhança e a contribuição para a diversidade cultural e a amizade entre povos e comunidades diferentes. Este dia marca o primeiro dia da primavera que é comemorado como o início do novo ano por mais de 300 milhões de pessoas em todo o mundo e tem sido comemorado por mais de 3000 anos nos Balcãs, na Bacia do Mar Negro, no Cáucaso, na Ásia Central, no Oriente Médio e em outras regiões. Assim, este dia tem um papel significativo no fortalecimento dos laços entre os povos baseado no respeito mútuo e nos ideais de paz. O dia 21 de março foi proclamado como o Dia Internacional de Nowruz através da Resolução 64/253 adotada na Assembleia Geral das Nações Unidas de 18 de fevereiro de 2010].

Dia Mundial da Infância [Em 21 de março, comemora-se o Dia Mundial da Infância, data criada pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) para promover uma reflexão a respeito das condições de vida das crianças no mundo. A data também é um convite para a compreensão da importância desse período de vida e para que as pessoas lutem pelos direitos das crianças].

Dia Mundial da Poesia [O Dia Mundial da Poesia, em 21 de março, celebra em nível internacional este gênero artístico. Esta data foi criada durante a XXX Conferência Geral da UNESCO, em 16 de novembro de 1999].

Dia Universal do Teatro.

Nasce, em São Paulo, o piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna da Silva (21/03/1960). Senna foi um piloto de Fórmula 1 das décadas de 80 e 90 e maior ídolo brasileiro do automobilismo. O atleta morreu de maneira trágica em 1º de maio de 1994, após colidir com uma mureta de proteção no Grande Prêmio de San Marino, em Ímola, Itália. Seu velório foi um dos mais marcantes da história do Brasil, durou cerca de 22 horas e foi acompanhado por aproximadamente 240 mil pessoas. A carreira de Senna no automobilismo começou como a da maioria dos pilotos: no kart. Em 1974, Senna conquistou o Campeonato Paulista de Kart, conquista que se repetiu em 1976. No kart, também foi tricampeão brasileiro em 1978, 1979 e 1980 e campeão sul-americano em 1977 e 1980. Passou pelas fórmulas Ford, Fórmula 3 e a partir de 1984 na Fórmula 1, onde conquistou muitas vitórias: Tricampeão: 1988; 1990; 1991; Vitórias: 41; Pódios: 80; Pole positions: 65; Voltas mais rápidas: 19; Corridas disputadas: 161.

Nascimento de Johann Sebastian Bach, na região alemã da Turíngia, no dia 21 de março de 1685. Bach foi músico e um dos maiores gênios da música, compositor barroco, organista, violinista e cravista, e sua obra representa uma síntese dos principais estilos, formas e tradições nacionais de gerações precedentes, além de ter levado a efeito, por sua natureza melódica, a sistematização dos princípios tonais que dominaram a música ocidental até o final do século XIX. Foi ele quem aperfeiçoou a arte do contraponto, isto é, a composição em polifonia. Suas obras de música religiosa, vocal ou instrumental revelam a riqueza da linguagem harmônica e a alta espiritualidade. Bach foi o responsável por desagregar a música do canto e da dança, dando-lhe vida própria. Nascido numa família de longa tradição musical, cedo mostrou possuir talento e logo tornou-se um músico completo. Assim como teve muitos filhos, Bach também nos deixou uma grande riqueza cultural: ele compôs mais de 1.100 peças, entre oratórios, concertos, tocatas, cantatas, paixões, todas em sua maioria músicas sacras, apesar de, nesta época, a música não estar mais vinculada à Igreja. O artista faleceu no dia 28 de julho de 1750, em Lípsia, Alemanha.

Começa o III Reich [Em 21 de março de 1933, começa o Terceiro Reich, o plano de um grande império alemão, com um governo autoritário e baseado em ideias fascistas. Em 1929, os planos do governo alemão na República de Weimar, de reconstruir o país após a I Guerra Mundial desmoronaram com a crise econômica dos EUA. Em 1932, eram 5,5 milhões de desempregados. Estava aberto o caminho para o nazismo sob a liderança de Adolf Hitler].

Dia de São Nicolau de Flüe [Nicolau de Flüe foi um eremita, asceta e místico suíço. É considerado o santo padroeiro da Suíça e algumas vezes invocado como “Irmão Klaus”. Foi canonizado em 1947 por Pio XII. Nasceu a 21 de março de 1417, Unterwald e morreu em 21 de março de 1487, Sachseln, Suíça].

(Pesquisa, edição e condensação dos textos: Paulo Tarso Barros.

