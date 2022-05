MP-AP participa da abertura do curso Business Intelligence Aplicado à Segurança Pública

A procuradora de Justiça do Ministério Público do Amapá (MP-AP), Socorro Milhomem Moro, representando a procuradora-geral de Justiça, Dra Ivana Lúcia Franco Cei, participou, nesta segunda-feira (23), no auditório do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AP), da abertura do Curso Básico de Business Intelligence Aplicado à Segurança Pública – 13ª edição. A capacitação, realizada pela Secretaria de Gestão e Ensino em Segurança Pública (SEGEN), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e coordenada no Amapá pela Secretaria de Estado e Segurança Pública (Sejusp).

O treinamento visa capacitar profissionais que atuam na atividade de Inteligência voltada para Segurança Pública (analistas) e órgãos parceiros, visando a implantação do conceito de Business Intelligence, a fim de promover uma análise com conexões de dados com ampliação multifocal de temáticas a nível de segurança pública, otimizando a tomada de decisão.

O curso tem como público alvo, integrantes da Polícia Civil (PC), Polícia Militar PM/AP), Corpo de Bombeiros Militar (CBM/AP), Sistema Penitenciário, Polícia Federal (PF) e Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Agência Brasileira de Inteligência (ABIN). A capacitação irá até a próxima sexta-feira (27), no mesmo local, com carga horária de 40 horas-aula.

A procuradora de Justiça do MP-AP agradeceu a oportunidade de participar e elogiou a iniciativa. Socorro Milhomem Moro ressaltou, em nome da PGJ do MP-AP, Dra. Ivana Cei, que o órgão ministerial está sempre à disposição da sociedade, dos órgãos de segurança no combate à criminalidade e manutenção da paz.



“Cumprimentamos todas as autoridades presentes na abertura do Curso e parabenizamos o secretário de Segurança, José Carlos, pela iniciativa ressaltando a importância da capacitação de profissionais que atuam na atividade de inteligência voltada à segurança pública. Desejamos a todos um bom aprendizado para melhor servir à sociedade”, pontuou a procuradora de Justiça Socorro Milhomem Moro.

Estiveram presentes na abertura do curso o presidente do TRE, desembargador Gilberto Pinheiro, juiz eleitoral Augusto Leite, comandante da 22ª Brigada de Infantaria de Selva, general de Brigada João Roberto Gobert; secretário estadual de Segurança Pública, coronel Carlos Corrêa, o secretário da SEGEN Carlos dos Santos e coordenador da SEGEN, Anderson Batista representantes da segurança pública de todos os órgãos citados.

