CSA inicia recadastramento de clientes em Macapá

A Concessionária de Saneamento do Amapá (CSA) inicia nesta segunda-feira (23/05) a renovação de cadastro de clientes que recebem os serviços de tratamento de água e/ou coleta de esgoto em Macapá. O procedimento começará pela capital e é um adiantamento de atividades antes da posse da concessionária pelo Grupo Equatorial. Esta ação tem como objetivo identificar necessidades de estrutura, mapear demandas para investimentos e coletar dados importantes que auxiliem no relacionamento com os clientes no futuro.

Para se recadastrar, os cidadãos receberão em casa as equipes da CSA, devidamente identificadas com crachá e fardamento padronizado. Além das visitas domiciliares, a atualização cadastral estará disponível ao público em postos avançados que serão montados em locais como praças e parques. Estas ações de atendimento em massa serão divulgadas posteriormente nos canais de comunicação da empresa.

No ato da abordagem, o cliente responderá a um questionário. É um processo simples e gratuito, que garantirá uma visão ampla do serviço e dos próximos passos de atuação da empresa, na área urbana da rede de água e esgoto. Os recenseadores pedirão uma documentação original para auxiliar na atualização de dados. O planejamento da CSA é que o recadastramento inicie na capital e siga para os demais municípios ao longo do ano.

Cristiany Pessoa, Superintendente Comercial do Grupo Equatorial no Amapá, explica que este procedimento é um movimento de aproximação da empresa com seus clientes.

“Estamos antecipando nossas ações que só começariam a partir da posse da nossa diretoria, em julho, para favorecer a conexão entre os amapaenses e a CSA. Com o recadastramento, que é um processo importante para o mapeamento das atividades, conseguiremos entender a fundo a estrutura existente e focar nos investimentos emergenciais. É muito importante a participação de toda a sociedade”, destacou.

A superintendente também ressalta os dias e horários de trabalho das equipes em campo. “Os recenseadores do Grupo Equatorial visitarão os domicílios de segunda a sábado, durante o horário das 8h às 19h. Estenderemos um pouco, pois entendemos a necessidade de adaptar ao horário que o cliente esteja em seu imóvel“, concluiu Pessoa.

Sobre a CSA

A Concessionária de Saneamento do Amapá (CSA), formada pelas empresas Equatorial Participações S.A. e SAM Ambiental e Engenharia, inicia suas atividades efetivas no estado a partir de julho de 2022.

A chegada da concessionária se deu a partir de um contrato de concessão de serviços com foco na melhoria do saneamento básico para cerca de 750 mil amapaenses.

A CSA inicia o processo de chegada aos 16 municípios do Amapá com a eficiência própria do Grupo Equatorial, que já possui forte atuação no setor elétrico brasileiro nos segmentos de distribuição, transmissão, comercialização, além da área de geração distribuída, telecomunicações, serviços e saneamento.

