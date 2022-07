Bets apostas na esgrima: características das armas e dicas para iniciantes

A esgrima é uma das disciplinas olímpicas mais antigas e mais respeitadas. Embora a esgrima não seja tão popular agora, na era dos esportes competitivos, ela ainda tem milhares de fãs em todo o mundo. Assim, os adeptos de apostas portugueses estão periodicamente curiosos sobre as especificidades das apostas neste esporte. A eles, oferecemos material sobre as peculiaridades das vedações e os tipos de bets apostas que podem ser encontrados nas lojas de apostas.

Dos duelos às Olimpíadas

As primeiras informações sobre esgrima em seu sentido moderno datam de vários séculos, mas os primeiros desenhos com imagens de tal hobby também podem ser encontrados em monumentos históricos: mesmo antes de Cristo, o antigo Japão, a China e o Egito praticavam algo semelhante à esgrima. E na Europa medieval a esgrima foi adotada como um meio de resolução de conflitos, no conhecido duelo com espadas.

A esgrima começou a assumir um caráter verdadeiramente esportivo no século XV, com o uso generalizado de armas de fogo. Resolver conflitos e vencer guerras com epegas não era mais eficaz, portanto, ter uma espada era considerado uma cortesia comum, e os primeiros torneios foram realizados.

Como para muitos outros esportes, o esporte da esgrima começou nas universidades. As regras das primeiras competições universitárias, onde os esgrimistas lutavam até o primeiro sangue ser derramado, agora parecem estranhas: com o passar do tempo, a esgrima adquiriu uma aparência cada vez mais civilizada e os equipamentos e regras se tornaram cada vez mais complicados.

Armas em esgrima: teares de pinças, epee e sabre

As competições de esgrima masculina e feminina, individual ou de equipes são realizadas em três disciplinas, cada uma com suas próprias regras e táticas.

A folha de alumínio é uma arma de esfaqueamento. A principal característica distintiva das cercas de alumínio é sua pequena área de impacto – apenas golpes no tronco e pescoço contam. Há também uma prioridade de ações, ou seja, golpes mútuos não marcam pontos, e um esgrimista defensivo tem que repelir o ataque de seu oponente primeiro para obter prioridade para seu próprio ataque.

O epee é uma arma de punhalada com uma lâmina flexível de seção transversal triangular, mais maciça que a do tear de pinças. Na vedação de epee, os socos são eficazes em quase todas as áreas, exceto na parte de trás da cabeça. Sem prioridade de ação, a tática é simplificada, com golpes mútuos, ambos os esgrimistas recebem um ponto.

O sabre é o mais curto das três armas, com golpes tanto de esfaqueamento como de corte. Sua área de impacto é bastante ampla, com apenas ataques abaixo da cintura sem contar. Similar ao tear de pinças, o sabre tem prioridade de ação, mas os ataques são mais dinâmicos devido à variedade de capacidades de ataque.

Tipos de bets apostas esgrima

Desde 1896, a esgrima tem sido constantemente apresentada nos Jogos Olímpicos, que se tornaram uma grande arena para este esporte outrora aristocrático. Atualmente 153 países são membros da Federação Internacional de Esgrima (FIE), participando de vários torneios sob os auspícios da FIE durante todo o ano.

Os eventos centrais, além dos Jogos Olímpicos, são campeonatos europeus e mundiais. É nestes três torneios que é feito o maior volume de apostas, e as casas de apostas são especialmente generosas com a variedade de linhas. Observemos os principais tipos de bookmaker oferece.

Quem é mais alto. O jogador tem que escolher qual dos dois esgrimistas designados ocupará um lugar mais alto no final do torneio. Este tipo de aposta pode trazer lucro para aqueles que acompanham de perto a forma e o desempenho de cada atleta, levando em consideração a semeadura e a complexidade da rede do torneio para cada um.

Apostando em um vencedor. Uma proposta mais difícil para a previsão. Os torneios de esgrima são jogados em um sistema de play-off e até mesmo os atletas mais fortes podem perder inesperadamente. Uma longa série de vitórias de um esgrimista é necessária para ganhar uma aposta, mas a recompensa geralmente vale a pena – as chances na linha são altas para o vencedor do torneio.

Chegando ao topo. Se você está confiante na boa forma do esgrimista, mas não está pronto para correr riscos, esta aposta é boa para se apoiar. Top 3, top 8, passando o primeiro round – isto varia dependendo do nível do esgrimista. Para ganhar esta aposta, o esgrimista selecionado só precisa estar nos prêmios ou entrar na fase de play-off designada.

Em uma partida individual. Você não verá chances em partidas individuais em todas as fases do torneio – na maioria das vezes apenas nas fases decisivas da competição.

Para resultados bidirecionais para a primeira ou segunda vitória do esgrimista, às vezes há handicaps, totais (duelos são jogados até 15 tiros, até 45 para as equipes), e também uma aposta com o resultado mais aleatório – sobre o autor do primeiro tiro.

