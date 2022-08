Brasil enfrentará Inglaterra na “Finalíssima” feminina

Campeãs da Copa América e Eurocopa foram definidas no fim de semana



Reuters

A Inglaterra, recém-coroada campeã europeia, enfrentará o Brasil na primeira “Finalíssima” feminina, depois que a seleção comandada por Pia Sundhage conquistou seu quarto título consecutivo da Copa América com uma vitória de 1 a 0 sobre a anfitriã Colômbia no final de semana.

Um pênalti convertido por Debinha no primeiro tempo foi suficiente para o Brasil selar o oitavo título continental em nove anos e marcar um confronto com a Inglaterra, que venceu a Alemanha por 2 a 1 na prorrogação em Wembley no domingo para conquistar o título europeu, seu primeiro grande troféu.

A partida entre as campeãs sul-americana e europeia será disputada na Europa, com a Uefa ainda por anunciar uma data e o local do encontro, organizado em cooperação com a Conmebol, a entidade máxima do futebol sul-americano.

