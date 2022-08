Macapá sedia Fórum Gastronômico Brasileiro com chefs de todo o Brasil

O evento acontece anualmente e discute assuntos pertinentes ao setor gastronômico no país

O Senac Amapá é parceiro da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel/AP) e do Instituto Multidisciplinar na realização do Fórum Gastronômico Brasileiro. A abertura do evento acontece no dia 10 de agosto, das 9h às 12h, no Auditório do Senac Amapá. A inscrição antecipada é realizada pelo link https://forms.gle/K2RNaPmnTqBVYAkG6

Com o tema “A gastronomia Brasileira no Contexto Socioeconômico Mundial”, o evento de caráter técnico/científico discute as principais implicações relacionados a atividade da gastronomia e alimentação fora do lar no país, como a realidade do setor pós-covid, o resgate histórico e valorização cultural, ensino de pesquisa e extensão na área, a coquetelaria como fomentadora da cultura alimentar brasileira, entre outros.

A programação conta com profissionais de grande expressão no cenário da governança, academia e mercado do setor. As discussões realizadas resultarão na construção da “Carta da Gastronomia do Meio do Mundo”.

Programação

09h – Abertura

Apresentação Cultural de Marabaixo “Tia Sinhá”

09h30 – Apresentação do Moderador

Geraldo Guerra Jr. (Recife/PE)

Presidente do Instituto Multidisciplinar

09h50 – Painel 01: A conjuntura da alimentação fora do lar no pós crise do Sars-CoV-2

Chef Yukio Nagano (Macapá/AP)

Presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Amapá

10h10 – Painel 02: A gastronomia como resgate histórico e valorização cultural no Brasil

Chef Cumpade João (João Pessoa/PB)

Anfitrião do Arraiá de Cumpadi e do Festival Degustando o Brasil, Chef/Cozinheiro Embaixador Nacional pelo Prêmio DÓLMÃ

10h30 – Painel 03: A governança da gastronomia nacional: contexto, planejamento e perspectivas

Natália Alves Macário (Teresina/PI)

Executiva da Abrasel Piauí, Bacharel em Secretariado Executivo e Especialista em Gestão Empresarial

10h50 – Painel 04: Ensino Pesquisa e Extensão na Gastronomia Brasileira

Chef Alcyr Viana (Goiânia/GO)

Professor e pesquisador do Instituto Federal de Goiás (IFG), gastrólogo, mestre Ciências Agrícolas, Doutor em Educação e coordenador do Enchefs GO

11h10 – Painel 05: A coquetelaria como indutora do turismo gastronômico e fomentadora da cultura alimentar Brasileira

Maurício Flair (Fortaleza/CE)

Universidad Del Cocktail Buenos Aires/Argentina, Tecnólogo em Organização de Eventos Instituto Federal de Tocantins (IFTO), Empresário, Consultor de A&B e Diretor do Instituto Caju Brasil

11h30 – Perguntas e respostas

12h00 – Encerramento

Relatora

Ingrid Abs (Maceió/AL)

Bibliotecária especialista em Gastronomia

