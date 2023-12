4 em cada 10 brasileiros planejam usar o 13º salário para negociar dívidas, revela pesquisa da Serasa

● Pesquisa da Serasa, em parceria com o Instituto Opinion Box, ouviu 1.248 entrevistados para analisar as intenções dos consumidores em relação ao 13º salário deste ano;

● 71% dos brasileiros já pensam com antecedência em como vão utilizar o pagamento extra;

● 6 em cada 10 entrevistados afirmam que nunca conseguem guardar integralmente o valor do 13º.

O prazo para pagamento da última parcela do 13º salário termina na próxima quarta-feira (20 de dezembro). Uma pesquisa realizada em dezembro pela Serasa, em parceria com o instituto Opinion Box, apontou que 7 em cada 10 brasileiros já pensam com antecedência em como vão utilizar esse dinheiro no final de ano.

De acordo com o levantamento, 78% dos trabalhadores afirmam que pretendem gastar o valor total ou parte da gratificação. O motivo mais popular, apontado pelos 1.248 entrevistados, é quitar dívidas (40%), seguido pelo pagamento de contas básicas (24%) e pelos gastos de início de ano (16%), como IPVA e IPTU.

“Essa é uma época em que precisamos lidar com diversos gastos extras, entre pagamentos planejados para o início do ano e compras para as festas”, explica Aline Maciel, gerente da Serasa. “Atrelado a um planejamento financeiro, o 13º salário pode ser uma boa oportunidade para organizar as contas e começar 2024 sem pendências”, orienta Aline.

Nesse cenário favorável à organização do orçamento no período, 77% dos consumidores dizem que querem guardar integralmente ou parte do 13º. Deles, 29% pretendem usar o salário para criar um fundo de emergência. Outros destinos populares, apontados no estudo, são reservas para investimentos (28%), poupança (19%), compra de carro (12%) e compra da casa própria (12%).

Em contrapartida, 6 em cada 10 brasileiros ainda afirmam que nunca conseguem guardar integralmente o valor do 13º salário. “Sabemos que o planejamento ainda não é uma realidade para todas as famílias, mas nunca é tarde para começar. Em clima de final de ano, uma dica é estabelecer metas que estimulem essa conversa dentro de casa, revendo gastos e despesas, para criar a cultura da organização financeira e mudar a realidade no próximo dezembro”, afirma Aline.

Fase 2 do Feirão Limpa Nome oferece mais descontos para quitar as dívidas

Devido à adesão recorde ao maior mutirão de negociação de dívidas do país, motivado também pelo pagamento do 13º salário neste final de ano, a Serasa está realizando a Fase 2 do Feirão Limpa Nome, com mais parceiros, mais ofertas e novos descontos, que podem ser negociados online e nas agências dos Correios. A nova fase traz a possibilidade a 117 milhões de brasileiros quitarem dívidas por até R$100,00, até dia 22 de dezembro.

Para conferir se possuem ofertas disponíveis na Fase 2, os consumidores podem acessar o site www.serasa.com.br e o app da Serasa, disponível para download na App Store e Google Play.

Sobre a Serasa

Com o propósito de revolucionar o acesso ao crédito no Brasil, a Serasa oferece um ecossistema completo voltado para a melhoria da saúde financeira da população por meio de produtos e serviços digitais.

Mais informações em www.serasa.com.br e pelas redes sociais no @serasa.

