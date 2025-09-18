Festival Equinócio da Primavera 2025 traz Jorge Vercillo, AnaVitoria, Gloria Groove e Ludmilla

Além das apresentações musicais, o festival contará com oficinas de astronomia, sustentabilidade e economia criativa; exposições artísticas; feira de artesanato; festival e oficinas gastronômicas, encerrando com o tradicional Festival de Aparelhagens.

Com apoio do Governo do Amapá, o Festival Equinócio da Primavera é realizado nos dias 19, 20, 21 e 22 de setembro, no Sambódromo de Macapá. O evento celebra o fenômeno natural que marca a chegada da nova estação, quando o dia e a noite têm a mesma duração, e este ano traz uma programação ainda maior, com shows de grandes nomes da música brasileira: Ludmilla, AnaVitória, Jorge Vercillo e Glória Groove.

Além das apresentações musicais, o festival contará com oficinas de astronomia, sustentabilidade e economia criativa; exposições artísticas; feira de artesanato; festival e oficinas gastronômicas, encerrando com o tradicional Festival de Aparelhagens. A iniciativa tem apoio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), do senador Randolfe Rodrigues, da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), do Banco do Brasil e realização da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Amapá (Abrasel-AP).

“O Festival Equinócio da Primavera é uma marca da nossa identidade e da riqueza cultural do Amapá. Este ano conseguimos ampliar a programação, oferecendo um espaço de valorização do artesanato, da gastronomia e das nossas tradições. É um momento de celebração que também fortalece o turismo e movimenta a economia local”, destacou a secretária de Estado do Turismo, Syntia Lamarão.

Jorge Vercillo

Sexta-feira, 19

Com mais de duas décadas de carreira, Jorge Vercillo é um dos grandes nomes da música popular brasileira que marcará presença no festival. Cantor e compositor, ficou conhecido por sua voz inconfundível e por canções que misturam MPB, pop e influências do jazz. Desde os anos 1990, conquistou espaço no cenário musical com músicas que embalaram diferentes gerações.

Jorge Vercillo é um dos grandes nomes da música popular brasileira

Entre seus maiores sucessos estão “Final Feliz”, “Que Nem Maré”, “Ela Une Todas as Coisas” e “Monalisa”. Sua trajetória é marcada por diversos discos de ouro e indicações a prêmios, além de uma base de fãs fiel em todo o país. O show em Macapá deve trazer um repertório de grandes hits, mesclado com novas composições que reforçam sua importância na cena musical brasileira.

AnaVitória

Sexta-feira, 19

A dupla AnaVitória, formada por Ana Caetano e Vitória Falcão, é outro destaque da programação. Reveladas em 2016, as cantoras ganharam notoriedade com a delicada “Trevo (Tu)”, parceria com Tiago Iorc, que abriu caminho para uma carreira sólida no pop contemporâneo brasileiro. Com vozes suaves e letras que falam de amor, cotidiano e sentimentos, conquistaram diferentes gerações de ouvintes.

Dupla é formada por Ana Caetano e Vitória Falcão

O repertório das artistas inclui sucessos como “Amarelo, Azul e Branco”, “Pupila” e “Dengo”. Ao longo da carreira, receberam importantes premiações, incluindo o Grammy Latino, e se consolidaram como representantes de uma música jovem, romântica e poética. A apresentação no Festival Equinócio promete ser um dos momentos mais emocionantes e repletos de alegria do evento.

Gloria Groove

Sábado, 20

Glória Groove se apresenta com seu estilo marcante e cheio de representatividade. Cantora, rapper e drag queen, ela se tornou um dos principais nomes da música pop brasileira na última década, conquistando espaço pela potência vocal, pelas performances envolventes e pela capacidade de transitar por diferentes gêneros musicais.

Artista é cantora, rapper e drag queen

Entre seus maiores sucessos estão “Bumbum de Ouro”, “Bonekinha”, “A Queda” e “Leilão”, músicas que reforçam seu talento e sua originalidade artística. Reconhecida também por sua força como símbolo da diversidade, Glória Groove acumula milhões de visualizações nas plataformas digitais e uma legião de fãs pelo Brasil. Sua apresentação no Festival promete ser uma explosão de cores, dança e atitude.

Ludmilla

Sábado, 20

Com uma carreira marcada por inovação e versatilidade, Ludmilla é uma das principais atrações do festival. A cantora e compositora iniciou sua trajetória no funk carioca e rapidamente conquistou o país com o hit “Hoje”. Desde então, sua carreira só cresceu, tornando-se referência do pop e do funk nacional, conquistando uma legião de fãs com sua autenticidade e energia no palco.

Cantora e compositora iniciou sua trajetória no funk carioca e rapidamente conquistou o país

Entre seus maiores sucessos estão “Din Din Din”, “Rainha da Favela” e “Socadona”. Nos últimos anos, Ludmilla também se destacou ao explorar o pagode com o projeto “Numanice”, que lhe rendeu prêmios e reconhecimento internacional. Seu show no Amapá promete uma mistura de estilos que vai do funk ao pagode, reforçando sua identidade como uma das artistas mais completas da atualidade.

Equinócio de Primavera

Como o próprio nome sugere, o Equinócio de Primavera representa o fim do inverno, estação anterior, e começo da primavera. Durante o fenômeno, o sol incide com maior intensidade na região equatorial da Terra, fazendo com que o dia e a noite tenham exatamente a mesma duração, de 12 horas cada.

Agência de Notícias do Amapá

