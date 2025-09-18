quinta-feira, setembro 18, 2025
AmapáEducação

Unifap sedia maior evento de pós-graduação e pesquisa em Geografia do Brasil

Livia Almeida

Entre os dias 21 e 26 de setembro, o Campus Marco Zero do Equador, da Universidade Federal do Amapá (Unifap), será palco da 16ª edição do Encontro Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Geografia (Enanpege). Durante os seis dias do evento, professores(as), pesquisadores(as), estudantes e profissionais da geografia de diversas regiões do Brasil e do exterior se reunirão na capital amapaense para discutir o tema “Geografias em um mundo em crises”. O evento conta com mais de 3 mil inscritos.

Promovido pela Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Geografia (Anpege), o evento contará com o apoio de diversas instituições e uma programação ampla e diversificada. Estão previstas conferências, palestras, mesas-redondas, grupos de trabalho, lançamentos de livros e fóruns estratégicos, como o Fórum de Coordenadores, o Fórum de Editores de Revistas e o Fórum de Discentes. Já na abertura, a conferência inaugural será com Ruth Wilson Gilmore, professora de geografia em Ciências da Terra e do Ambiente na City University of New York, especialista em geografia carcerária.

Um dos destaques desta edição é a estreia do Fórum de Pesquisadoras da Pós-graduação em Geografia, que amplia os espaços de debate e articulação acadêmica, reforçando o protagonismo feminino na produção científica da área. A programação também inclui trabalhos de campo nos municípios de Macapá, Oiapoque, Mazagão e Santana, proporcionando uma imersão nos contextos socioterritorial e ambiental em nosso estado do Amapá. Os participantes serão recepcionados com expressões da cultura local e poderão aproveitar atrações turísticas da região.

A escolha de Macapá como sede do evento destaca a relevância dos debates geográficos originados em territórios que enfrentam questões significativas de desenvolvimento regional. Situada no contexto amazônico, a capital amapaense reúne características de alto grau de preservação ambiental, mas também é marcada por desafios relacionados à urbanização, à gestão dos recursos naturais, à preservação da biodiversidade e às dinâmicas socioterritoriais dos povos e comunidades originárias e tradicionais. Essas questões ilustram tensões e oportunidades características de cidades amazônicas, exigindo análises críticas sobre planejamento urbano, inclusão social, democratização dos recursos e sustentabilidade no campo e na cidade.

Diante desse cenário, o Enanpege 2025 propõe refletir, de forma crítica, sobre as múltiplas crises que atravessam o mundo contemporâneo e destacar o papel da Geografia como campo essencial para a análise das contradições sociais, das desigualdades territoriais e da disputa por sentidos e apropriação da natureza no contexto atual.

Sobre a Anpege e o Enanpege
A Associação foi fundada em 1993, pelo geógrafo Milton Santos, com o propósito de reunir os programas de pós-graduação em Geografia no Brasil e, atualmente, congrega o maior número de programas de pós-graduações em geografia do mundo, esse dado conflui com o fato de ter se constituído ao longo dos anos como a mais crítica e mais numerosa geografia do mundo.

Assim, ao longo dos anos a Anpege vem incorporando as demandas políticas e científicas de nosso tempo. Sua missão é estimular, promover e qualificar os debates acerca da formação e das pesquisas na área, viabilizando a integração entre os programas e atendendo às reivindicações emergentes desse importante campo científico.

Uma de suas principais atividades é a organização dos encontros nacionais, que se consolidaram como um espaço estratégico para a comunidade acadêmica. Estes eventos oferecem um ambiente propício para a reflexão, o debate e a análise dos principais temas que fundamentam a produção científica e a formação na Geografia brasileira, além de promover a divulgação de pesquisas nos diversos campos da disciplina.

O Enanpege também desempenha um papel essencial na discussão de estratégias de ações frente aos desafios que envolvem as políticas públicas e as instituições responsáveis pelo fomento à pesquisa no Brasil, sempre em diálogo com as demais entidades comprometidas com as dinâmicas sociais e acadêmicas globais.

Além disso, por meio de seus encontros bienais, a Anpege busca contribuir para o avanço teórico-conceitual, metodológico e técnico das investigações em Geografia e áreas afins, no âmbito da pós-graduação, estabelecendo um diálogo contínuo com os diversos espaços de atuação de geógrafas e geógrafos.

Texto: Comunicação Anpege

Saiba mais: www.enanpege.com.br

