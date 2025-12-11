20º FIM reúne diversidade do cinema independente em sessões gratuitas em Macapá

Exibições seguem até 12 de dezembro, com entrada gratuita, e reúnem curtas de vários estados brasileiros

A programação do 20º FIM – Festival Imagem-Movimento teve início no domingo (7), com a Mostra Muralha, que mais uma vez, transformou a centenária Muralha da Fortaleza de São José de Macapá em uma grande tela de cinema a céu aberto.

As exibições seguem até sexta-feira (12), no Cinema Movieland, no Centro de Macapá — espaço que se consolidou como ponto de cultura da cidade, recebendo sessões audiovisuais, debates e diversas ações artísticas.

Nesta edição, a seleção de filmes reúne curtas-metragens de estados brasileiros, reafirmando a vocação do Festival para a pluralidade de olhares e narrativas do audiovisual independente.

Os filmes percorrem diferentes regiões do país e abordam temáticas e estéticas diversas, com produções vindas do Território Tupinambá de Olivença (BA), Porto Velho (RO), Belém (PA), Natal (RN), São Cristóvão (SE) e outras localidades.

Entre os destaques está a Mostra Fôlego!, dedicada às produções amapaenses. Este ano, ela apresenta duas categorias — Ficção e Documentário — fortalecendo o papel do FIM como vitrine para o cinema local.

Diversidade marca a 20ª edição do FIM

Com o mote “20 anos de cinema na Amazônia”, o Festival selecionou 66 filmes que evidenciam a diversidade de gênero, raça, origem e linguagem dentro do cinema independente nacional. As obras traduzem vivências, memórias e perspectivas que se transformam em imagem-movimento.

A curadoria priorizou filmes que representam a amplitude do audiovisual brasileiro, reforçando a presença de diferentes regiões e expressões artísticas. As mostras desta edição são: Muralha, Miscelânea, Mousikê, Quintessência, Memorabilia, Apocalipse e Fôlego! – Ficção e Documentário.

A Mostra Fôlego! é a única mostra competitiva do Festival, que contempla produções com o Prêmio Gengibirra de Audiovisual, valorizando exclusivamente o cinema produzido no Amapá, reunindo obras representativas que contribuem para a construção da identidade audiovisual do estado.

O encerramento do Festival acontece no sábado (13), com a festa Auvaitissê, na Casa Viva, localizada na avenida Almirante Barroso, 851, no Centro de Macapá.

Esta edição do FIM é realizada com recursos da Lei de Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), do Governo Federal, por meio dos editais SECULT-AP PNAB Nº 001/2024 e FUMCULT PNAB Nº 04/2024.

A programação completa está disponível no Instagram @festivalfim e no portal festivalfim.com.

SERVIÇO

Evento: 20º FIM – Festival Imagem-Movimento

Local: Movieland – Av. Presidente Vargas, 341, Centro, Macapá (AP)

Data: 9 a 12 de dezembro

Horário: 18h

Entrada: Gratuita

Classificação: Livre

Festa Auvaitissê, 13 de dezembro | Sábado | 18h30

Local: Casa Viva, avenida Almirante Barroso, 851, Centro – Macapá/AP

Fotos: Ivanessa

Texto: Mary Paes

Coordenação de Comunicação: Cíntia Souza – (96) 99167-0131

Atendimento à Imprensa: Mary Paes – (96) 9179-4950

Curtir isso: Curtir Carregando...