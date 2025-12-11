Habilita Amapá: entenda os subprogramas ‘Jovem Motora’ e ‘Tucuju Habilitado’

Programa do Governo do Amapá oferta o processo da primeira CNH gratuita, mas com regras específicas para cada público. Conheça os requisitos obrigatórios para participar.

O programa “Habilita Amapá” acaba de ser lançado pelo governador Clécio Luís, com inscrições de 22 de dezembro a 6 de janeiro, e tem como objetivo facilitar o acesso à primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para a população de baixa renda. Dentro dele, existem dois subprogramas direcionados a públicos distintos: o “Tucuju Habilitado”, de alcance mais amplo, e o “Jovem Motora”, com foco em uma faixa etária específica e exigência de escolaridade.

Conforme o edital, o candidato poderá realizar apenas uma inscrição por edição dos subprogramas. A primeira inscrição enviada será a única válida, ainda que outra seja eventualmente realizada. Não haverá possibilidade de retificação após o envio, devendo o candidato ler atentamente todos os termos antes de finalizar sua inscrição.

Ambos compartilham uma base comum de requisitos obrigatórios, mas o “Jovem Motora” possui critérios adicionais. A participação em qualquer um dos dois está vedada a quem já cometeu crime na condução de veículo (com sentença transitada em julgado), possui processo de habilitação em andamento ou teve a CNH cassada ou suspensa.

Requisitos comuns: a base para os dois subprogramas

Para se candidatar a qualquer uma das modalidades, o interessado deve atender a uma série de exigências listadas no edital. São elas:

Ser penalmente imputável.

Saber ler e escrever.

Estar inscrito e com cadastro válido e atualizado até novembro de 2025 no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com o município coincidindo com o informado na inscrição.

Residir no Amapá há, no mínimo, dois anos, comprovado por título eleitoral.

Não ter sofrido condenações judiciais por infrações de trânsito nos últimos cinco anos.

Possuir RG (ou documento oficial com foto) e CPF.

Apresentar Certidão Negativa de Antecedentes Criminais do Tribunal de Justiça do Amapá e do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Não possuir um Renach aberto para tirar a Permissão para Dirigir (PPD) nas categorias A ou B, ou para adição/mudança de categoria.

Estar quite com a Justiça Eleitoral.

O candidato é integralmente responsável pela veracidade de todas as informações prestadas.

Ato do governador dá início ao programa que alcançará os 16 municípios do estado

Subprograma Tucuju Habilitado: o público geral

O subprograma “Tucuju Habilitado” é a porta de entrada principal. Para participar, o candidato precisa atender a todos os requisitos comuns listados acima, sem exceção. É voltado para o público adulto que se enquadra nos critérios socioeconômicos do CadÚnico, mas sem exigência do ensino médio completo, basta saber ler e escrever, e se enquadrar nos requisitos.

Subprograma Jovem Motora: foco na juventude e escolaridade

O subprograma “Jovem Motora” é mais específico. Para se inscrever, além de cumprir todos os requisitos do “Tucuju Habilitado” e as vedações comuns, o candidato deve atender a duas regras adicionais:

Ter idade entre 18 e 29 anos.

Possuir ensino médio completo, comprovado por certificado ou declaração emitida pela Secretaria de Educação do Amapá ou instituição equivalente.

Dispensa especial para candidatos indígenas

O edital estabelece uma importante flexibilidade para candidatos indígenas ao “Jovem Motora”. Reconhecendo as dificuldades enfrentadas por indígenas para a obtenção de certificados de conclusão do ensino médio, especialmente em áreas remotas e devido às barreiras culturais e geográficas, o programa dispensa a exigência de comprovação de escolaridade de nível médio para este grupo.

A medida, conforme o texto, visa garantir a igualdade de oportunidades aos candidatos indígenas, reconhecendo as particularidades de seu contexto socioeconômico e cultural e eliminando uma barreira desproporcional ao acesso ao Programa ‘Habilita Amapá'”.

Em resumo, o “Habilita Amapá” estrutura-se em dois eixos: um geral (Tucuju Habilitado) e outro direcionado a jovens com maior escolaridade (Jovem Motora), este último com uma adaptação importante para assegurar o acesso da população indígena. A atenção aos prazos de atualização do CadÚnico e ao cumprimento integral de todos os requisitos é fundamental para uma inscrição válida.

Inscrições

O período de inscrições será de 22 dezembro a 06 de janeiro, somente pela internet, no portal.detran.ap.gov.br, link de acesso que será disponibilizado pelo site detran.ap.gov.br. No ato da inscrição, o candidato aos subprogramas Tucuju Habilitado ou Jovem Motora deverá indicar em qual subprograma pretende se inscrever.

