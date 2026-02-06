Curso de Educação em Direitos Humanos oferta 400 vagas para profissionais da rede pública de ensino

Interessados podem se inscrever gratuitamente de 4 a 13 de fevereiro.

Diversidade na escola, combate ao discurso de ódio e proteção e defesa dos direitos de crianças e adolescente e suas relações com a educação são alguns dos temas que serão abordados no Curso de Educação em Direitos Humanos na Amazônia (CEDHA), que será ofertado gratuitamente pela Universidade Federal do Amapá (Unifap). As inscrições para o processo seletivo já estão abertas e encerram no dia 13 deste mês.

Serão ofertadas 400 vagas, destinadas a profissionais da rede pública de educação básica, dos estados da Amazônia brasileira (Amapá, Pará, Amazonas, Rondônia, Roraima, Acre e Tocantins). As vagas serão preenchidas conforme a ordem de inscrição e classificação dos candidatos homologados.

Além de ser profissional da rede pública de educação (diretor(a) escolar, professor(a), coordenador(a) pedagógico(a), técnico(a) educacional, apoio escolar), o(a) candidato(a) deve ter nível superior, dispor de acesso à internet e conhecimentos básicos para utilização da plataforma Moodle e disponibilidade para cumprir as atividades acadêmicas do curso.

O resultado da seleção será divulgado no dia 20 de fevereiro. As aulas iniciam no dia 2 de março de 2026.

Sobre o curso

O CEDHA tem como objetivo incentivar a implementação das Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, promovendo uma educação crítica e humanizadora, fundamentada nos princípios da dignidade humana, igualdade de direitos, valorização das diversidades, democracia na educação, transversalidade e valores socioambientais.

O curso será ofertado de forma gratuita, na modalidade on-line, com atividades síncronas e assíncronas, no período de março a junho de 2026. A carga horária total é de 120 horas, distribuídas em seis módulos temáticos:

Educação em Direitos Humanos: conceituação, história e política pública;

Educação na Amazônia e a defesa dos direitos humanos;

Escola: proteção e defesa dos direitos das crianças e adolescentes;

Escola, violência e discurso de ódio;

Direitos Humanos e diversidade na escola: gênero, raça e classe;

Metodologia e materiais para educação em direitos humanos.

Será concedido certificado de conclusão pela Unifap ao(à) participante que obtiver frequência mínima de 75% nas atividades propostas e cumprir as atividades avaliativas do curso.

O CEDHA é uma realização da Unifap, por meio da Pró-reitoria de Extensão e Ações Comunitárias (Proeac) e Programa de Pós-graduação em Educação (PPGEd), em parceria com o Ministério da Educação (MEC), por meio da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão (Secadi).

Serviço

Curso de Educação em Direitos Humanos na Amazônia (CEDHA)

Inscrições gratuitas de 4 a 13 de fevereiro de 2026, exclusivamente pelo Formulário on-line https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeawUTRZXWfb-UnjjFujqaqlP6gUIxb_BdoNMMnl2tJqPYeLw/viewform.

Público-alvo: profissionais da rede pública de educação básica, dos estados da região Norte.

Edital de seleção: https://drive.google.com/file/d/1jYUllYtwc3AsZCsbIcGqpqhOJO-iQWpa/view

Informações: edh.unifap2026@gmail.com.

