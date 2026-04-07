Reino Unido e Amazônia Brasileira se unem para apresentação inédita no projeto Amazônia Imersiva

Exposição inédita está em cartaz em Belém e propõe uma experiência audiovisual imersiva com obras de artistas amazônidas em diferentes linguagens, conectando arte, tecnologia, música e território

Belém, março de 2026 – Até o dia 6 de maio, acontece em Belém o projeto Amazônia Imersiva, uma experiência audiovisual 360° em grande formato, dedicada à arte contemporânea amazônida. Instalada no Espaço CulturalCasa das Onze Janelas, a iniciativa é uma criação de dois destaques da cena paraense contemporânea: a cantora Aíla e a artista visual Roberta Carvalho, que assinam a direção artística e curadoria do projeto. A entrada é gratuita.

Evidenciando a diversidade cultural da região, o projeto propõe um olhar sobre a Amazônia atual a partir das perspectivas de artistas de diferentes estados, territórios e países, reunindo, entre outras, obras de Ailton Krenak, Coletivo Mahku,Elza Lima e Ge Viana em uma experiência audiovisual que combina linguagens como vídeo, fotografia, música e arte digital.

Como parte da programação, entre os dias 31 de março e 11 de abril, acontece uma residência artística que reúne os escoceses Konx.om.Pax e Sonia Killmann, representados pela organização Cryptic, e os artistas amazônidas Renata Chebel eNelson D. O processo resulta em dois espetáculos inéditos de música e imagem, que serão apresentados no dia 11 de abril, traduzindo a troca criativa entre os participantes a partir de experiências vividas em Belém. Às 17h, haverá ainda umbate-papo com os quatro artistas da residência, na Sala Imersiva, para que compartilhem suas experiências e vivências nesta etapa. A iniciativa resulta de parceria entre o British Council e o Instituto Guimarães Rosa, como parte do AnoCultural Brasil-Reino Unido.

Além das obras em exposição, o público também poderá acompanhar espetáculos de música e imagem. O primeiro deles foi o show As Amazônias 360º, com Aíla, Djuena Tikuna e Patrícia Bastos, acompanhado de visuais de Roberta Carvalho ePriscila Tapajowara. A programação inclui ainda performances da dupla peruana Dengue Dengue Dengue, que assina os próprios visuais, e do projeto UAPI Amazônia Percussiva, este com criações visuais de PV Dias e Nay Jinknss.

Segundo Roberta Carvalho e Aíla, autoras do projeto, a ideia principal foi criar um espaço real de troca, onde artistas de contextos distintos pudessem construir juntos a partir de suas vivências e referências. Elas consideram aAmazônia um território potente de criação, e acreditam que colocá-la em diálogo com outras cenas amplia ainda mais suas possibilidades.

“Espero aprender muito com essa experiência. De conseguir novos recursos que possa somar na minha arte também. Aqui é um templo da cultura amazônica onde posso encontrar muita informação e me reencontrar ao mesmo tempo”, conta Nelson D.“Tenho estado muito entusiasmada com esta residência, pois estou num lugar onde nunca estive antes, imersa num ambiente e num clima completamente novo para mim. A minha colaboração com a Renata tem sido leve e orgânica até agora, à medida quevamos absorvendo a cidade e definindo as nossas ideias e direções para a apresentação. Já consigo sentir a influência da Amazônia no trabalho criativo”, diz Sonia Killmann.

Serviço

Data: Até dia 06/05/2026

Horários Sessões: Terças-feira a quintas-feira e domingo: das 09h às 17h

Horários Sessões: Sextas-feiras e sábados: das 09h às 20h

Endereço: Casa das 11 Janelas – Rua Siqueira Mendes – Cidade Velha, Belém – PA

Ingresso: Entrada gratuita

Sobre o Amazônia Imersiva

O projeto Amazônia Imersiva é uma exposição de grande formato que reúne obras de variados artistas da Amazônia utilizando tecnologias imersivas de imagem. Acontecerá em Belém, e propõe uma experiência visual e sonora através da arte, datecnologia e da diversidade cultural dos povos amazônidas, propiciando ao visitante um mergulho na diversidade cultural da região. Para mais informações, acesse a página oficial do evento no Instagram.

Sobre British Council

Ano Cultural Brasil/Reino Unido

Agosto de 2025 – Junho de 2026

O Ano Cultural Brasil/Reino Unido é promovido pelo British Council, organização internacional do Reino Unido para relações culturais e oportunidades educacionais, em parceria com o Instituto Guimarães Rosa (IGR), o órgão de diplomacia cultural eeducacional do governo brasileiro. A iniciativa fortalece os laços e valoriza o rico patrimônio cultural dos dois países, fomentando parcerias duradouras entre artistas, líderes culturais e instituições. A programação vai de agosto de 2025 ajunho de 2026 e conta mais de 100 eventos, em sua maioria gratuitos, de várias linguagens artísticas, espalhados por diferentes cidades no Brasil e no Reino Unido.

Agência Lema

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