Semana de homenagens: projeto “Itinerar com Canto” e lançamento do livro “Fernando de Todos os Cantos” acontecem em 28 e 29 de maio

Há escritores extraordinários que transformam sua vida, a época em que viveram e todos ao redor de suas brilhantes existências. Fernando Canto, o amapaense pegado de galho (nasceu na cidade paraense de Óbidos, mas foi mais amapaense do que os nascidos no Amapá), deixou palavras fincadas na memória afetiva do nosso povo e deu uma contribuição incalculável para a música e literatura amazônica. O saudoso poeta, que partiu para as estrelas em outubro de 2024 e que no próximo dia 29 de maio, completaria 72 anos, será homenageado por agentes culturais e imortais da Academia Amapaense de Letras (AAL), colegiado que foi presidido por Canto.

As honrarias consistem em um projeto literário “Itinerar com Canto”, voltado para estudantes. A iniciativa, coordenada pela professora Miriam Corrêa, visa disseminar a literatura produzida por Fernando em espaços educacionais e culturais. Neste primeiro momento, começará pelo Laguinho, bairro tradicional de Macapá no qual o saudoso escritor cresceu, que foi palco de história que Fernando tanto amava – a raiz e o alimento de seu imaginário literário.

Mais sobre o projeto Itinerar com Canto

O projeto Itinerar com Canto, idealizado pela escritora, professora e produtora cultural Miriam Corrêa, iniciará na quinta-feira (28), das 14h30 às 17h30, na Escola Edgar Lino, com atividades culturais e literárias voltadas à obra do autor. Às 18h do mesmo dia, a programação segue na Universidade do Estado do Amapá (Ueap), com uma roda de conversa sobre a trajetória e a produção artística de Fernando Canto. E seguirá na sexta-feira (29), das 14h30 às 17h30, na Escola Barão do Rio Branco.

Nas escolas, a programação contará com declamação de poesias, apresentações musicais de Maria Eli, que regravou “Quando o Pau Quebrar”, do Grupo Pilão, além de Nivito Guedes e Zé Miguel, parceiros musicais de Fernando Canto. Também haverá o sarau, releituras visuais de poesias do autor e exposição de xilogravuras inspiradas em letras de músicas.

A programação cultural terá contação de histórias com Miriam Corrêa, poesia com Andréia Lopes, Hayam Chandra e Bruno Muniz, que também fazem parte do projeto. Além de microfone aberto e exposição de Ronaldo Rony.

Miriam Corrêa merece reconhecimento pela sensibilidade da iniciativa. O projeto aproxima estudantes da palavra literária de Fernando Canto sem formalidades frias ou distâncias acadêmicas. Leva emoção, pertencimento e identidade regional para dentro das salas de aula.

Às 19h de sexta, o Itinerar com Canto encerrará no Bar Du Pedro, com o “Abraço da Saudade de Fernando Canto”, encontro musical com voz, violão e participação de amigos e coletivos ligados ao artista.

Lançamento do livro Fernando de Todos os Cantos

A programação terá seu ponto alto no dia 29 de maio, a partir das 19h, na Biblioteca Pública Elcy Lacerda, com o lançamento de livro “Fernando de Todos os Cantos”, promovido pela Academia Amapaense de Letras (AAL), presidida pelo imortal e professor Paulo Guerra.

A publicação foi organizado pelo também imortal da AAL e professor, José Alberto Tostes.

Com prefácio da viúva do homenageado, Sônia Canto, a obra retrata o poeta, cronista, contista, ensaísta, compositor e intelectual pelo olhar de 18 escritores, destes 15 integrantes da Academia Amapaense de Letras (AAL) e três amigos pessoais de Fernando Canto, para uma homenagem do tamanho de sua grandeza humana e literária.

O professor José Alberto Tostes, organizador da obra, ocupa papel central nessa construção coletiva de memória. Coube a ele reunir vozes, afetos e testemunhos capazes de transformar saudade em documento cultural.

O livro foi feito pela Editora O Zezeu, com edição de Lulih Rojanski e Silvio Carneiro. A capa e as ilustrações possuem assinatura de Alberto Tostes, com arte digital elaborada a partir de fotografias do arquivo pessoal do escritor.

Sou um dos três escritores não imortais que contribuíram para o livro. Fernando escrevia como poucos porque enxergava como poucos. Tinha inteligência inquieta, ironia fina, refinamento narrativo e uma rara capacidade de transformar memória em literatura. Sua escrita carregava rio, silêncio, calor equatorial, tragédia urbana, humor, melancolia e encantamento do realismo fantástico. Um autor culto sem afetação. Um contador de histórias porreta, visceral e profundamente humano.

Fernando Canto não partiu inteiro. Espalhou pedaços de si em cada amizade, em cada texto, em cada lembrança afetiva da cultura amapaense. Sua obra permanece viva porque nasce da observação profunda da condição humana e da identidade amazônica. Dessas permanências que o tempo não consegue apagar. Dessas tocadas pela iluminação equatorial.

Viva Fernando Canto, esteja ele lá nas estrelas ou dentro dos nossos corações e mentes. É isso!

Serviços:

Projeto Itinerar com Canto

28 de maio de 2026

Escola Edgar Lino

Contação de histórias com Miriam Corrêa e show musical com Nivito Guedes

Horário: 14h30 às 17h30

Av. Ana Nery, 233, Laguinho

28 de maio de 2026

Universidade do Estado do Amapá (Ueap)

Horário: 18h

Endereço: Av. Presidente Vargas, 650, Centro de Macapá.

29 de maio de 2026

Escola Estadual Barão do Rio Branco

Horário: 14h30 às 17h30

Av. FAB, 122, Centro

Às 19h de sexta, o Itinerar com Canto encerrará no Bar Du Pedro.

Lançamento do livro Fernando de Todos os Cantos

Lançamento do livro Fernando de Todos os Cantos

Biblioteca Pública Elcy Lacerda

Horário: 19 horas

Rua São José, Centro

Entrada: franca.

Elton Tavares – Jornalista, escritor, fã da obra de Fernando Canto e que teve a sorte e honra de ser amigo próximo do poeta homenageado.

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