Professora que fala 35 idiomas vence ‘Nobel da Educação’

Britânica superou 9 concorrentes, inclusive um brasileiro

A professora de artes britânica Andria Zafirakou foi eleita neste domingo (18/03) em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, a melhor educadora do mundo na edição 2018 do “Global Education & Skills Forum”, considerado o “Nobel da Educação”.

Zafirakou foi premiada com US$1 milhão na cerimônia organizada pela Varkey Foudation – organização sem fins lucrativos criada para promover a educação. Ela superou outros noves concorrentes, dentre eles, o brasileiro Diego Mahfouz Faria Lima, de São José do Rio Preto, por seus esforços para promover a integração educacional se destacando não só dentro da sala de aula, mas fora dela.

Zafirakou ensina na Alperton Community, escola de ensino médio no distrito de Brent, em Londres. O local é um dos lugares com etnias diversas e cerca de 35 idiomas são falados na escola. A professora, inclusive, sabe dizer “bom dia” em todas as línguas – entre elas, hindi, árabe e português.

