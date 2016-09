Agenda Cultural: “SE DEIXAR, ELA CANTA!”

Nesta sexta-feira (16), a Companhia Cangapé apresenta o espetáculo “Se deixar, ela canta!” no Salão de Eventos do Sesc Araxá, o trabalho artístico é resultado de pesquisas e experimentações na arte palhaçaria e que já circulou por Macapá e localidades vizinhas. De classificação livre e acesso gratuito, a apresentação inicia às 19h.

No diálogo entre o clássico e o contemporâneo, o trio de palhaços Perualda (Alice Araújo), Chimbinha (Mauro Santos) e Molambo (Washington Silva) contam a história de uma das mais belas e talentosas cantoras de todos os tempos, a própria Palhaça Perualda. Dona de uma voz brilhante e encantadora, ela rouba os holofotes das estrelas da música pop, de Beyoncé à Patrícia Bastos, não dá outra, é Perualda que o povo quer! No entanto, os companheiros de picadeiro parecem não compartilhar dessa mesma ideia e armam a maior confusão, pois se deixar, ela canta!

A dramaturgia de cena se utiliza do teatro gestual e o roteiro é uma construção coletiva a partir de pesquisas realizadas pela Companhia nas matrizes artísticas inspiradas em “O Gordo e o Magro”, Charles Rivel”, “Chaplin”, “As Marias da Graça” e outros clássicos. O enredo se desenvolve na corporeidade dos três palhaços conduzido por uma trilha sonora que transita do universo clownesco às intervenções do cancioneiro popular amazônico.

Por meio deste espetáculo, a Cia Cangapé promove o Circuito do Chapéu, uma iniciativa cultural independente que visa a circulação de espetáculos teatrais e circenses no Amapá.

Filiada ao Coletivo de Artistas Produtores e Técnicos do Teatro do Amapá (Captta), a Cia Cangapé com sede no bairro do Araxá, visa difundir e socializar a artes em Macapá e outras localidades por meio da ocupação do espaço público com apresentação de espetáculos cênicos. Ao término de cada apresentação a Companhia “roda o chapéu” mantendo tradição do teatro de rua, onde o espectador pode contribuir espontaneamente para permitir que este trabalho chegue a outras comunidades

Ficha técnica

Espetáculo: “Se deixar, ela canta” (Cia. Cangapé)

Elenco: Alice Araújo, Mauro Santos e Washington Silva.

Trilha Sonora: Tiago de Melo

Duração 40min.

Classificação Livre

Alice 96 91060418

Washington 991338314

Mauro 991467870

Paulo Rocha

96 99189-1081 (Vivo)

96 98412-4600 (Claro)



96 98116-7007 (Whatsapp)