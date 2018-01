Cobra-cega pode contribuir para a cura da cirrose, diz estudo nacional

Pesquisa realizada na Unifesp averiguou que o anfíbio possui células capazes de degradar colágeno, proteína produzida em excesso em fígados inflamados pela doença

Uma nova descoberta científica pode ajudar a medicina a encontrar a cura para a cirrose. Conduzida na Universidade Federal de São Paulo — em parceria com o Instituto Butantan e a Universidade de Surrey (Inglaterra) —, a pesquisa encontrou no anfíbio Siphonops annulatus (conhecido popularmente por cobra-cega) uma chance para tratar quem sofre da doença. Segundo a Sociedade Brasileira de Hepatologia, cerca de 30 mil brasileiros morrem a ano por conta da enfermidade.

A cirrose é o desfecho de lesões que acometem o fígado, órgão que atua na digestão, no auxílio do metabolismo e no armazenamento de nutrientes. Ela pode ser causada por meio de infecções virais (como é o caso da hepatite, sua forma mais comum) e bacterianas, além de outros fatores como o alcoolismo crônico ou até mesmo por ingestão de medicamentos.

Apesar de ser conhecida e muito estudada pela medicina, a cirrose não tem cura. “O método de abordagem que temos hoje é o de eliminar os fatores para não evoluir a inflamação, como é o caso de parar o consumo de álcool, suspender o uso de medicamentos e tratar as infecções”, explica Robson Gutierre, cientista, professor colaborador dos departamentos de Morfologia e Neurologia da Escola Paulista de Medicina (EPM/Unifesp) e pesquisador à frente do estudo.

Como acontece a cirrose

Uma vez atacado por corpos estranhos e infeccionado, o fígado passa a metabolizar fatores químicos para se defender. Essa metabolização ocasiona uma reação inflamatória no órgão, levando-o a produzir colágeno, proteína estrutural e necessária ao organismo, para se autorregenerar e cicatrizar suas feridas. Porém, isso causa um efeito adverso.

“Com muito colágeno, o fígado desenvolve uma fibrose que pressiona os vasos sanguíneos e canais biliares, dificultando o transporte do sangue e da bílis. Enquanto isso, as células do fígado que fazem a renovação de substâncias no sangue começam a ter um processo de morte e de regeneração deformada. Ou seja, o órgão fica cheio de células disformes que não trabalham direito e perdem sua função aos poucos”, explica Gutierre.

Para reverter essa situação, duas medidas devem ser adotadas: a produção de colágeno deve ser interrompida e o colágeno produzido em excesso (a fibrose) deve ser eliminado.

A primeira ação já é possível de ser realizada pela medicina, que pode identificar o fator de risco que está gerando a inflamação no fígado e buscar uma solução: indicar o paciente a interromper o consumo de certo medicamento (ou de álcoo)l, e também tratar de infecções virais e bacterianas.

Porém, dizimar a fibrose do fígado ainda continua sendo um mistério para a ciência — e que pode estar mais próximo de nós após a descoberta de Gutierre.

