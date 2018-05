Fundave abre inscrições para o concurso de fotografia sobre o meio ambiente

A Fundação do Meio Ambiente de Nova Veneza (FUNDAVE) abre as inscrições para o IV Concurso de Fotografia e Meio Ambiente. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 1 º de junho, até as 17h.

Com o tema “A natureza de Nova Veneza” o concurso oportuniza aos neovenezianos incentivar a criatividade e despertar a comunidade para a necessidade de preservação e conservação do meio ambiente. “É uma oportunidade de retratar, a natureza presente em nosso município e suas belezas, destacando a conservação e importância do meio ambiente”, comenta o presidente da Fundave, Juliano Dal Molin.

INSCRIÇÕES

As inscrições podem ser realizadas por e-mail pelo endereço: fundave@novaveneza.sc.gov.br ou presencialmente na fundação. Os interessados devem encaminhar uma fotografia original em meio digital; cópia documento pessoal (RG); cópia do comprovante de residência e telefone para contato. Cada inscrito poderá concorrer com apenas uma fotografia e deve residir no município. O julgamento imparcial das fotografias deverá focalizar na originalidade, criatividade, mérito artístico e representação do tema.

