SESI e SENAI Amapá abrem processo seletivo para contratação de funcionários

Macapá – O Serviço Social da Indústria (SESI) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) Amapá abriram vagas para contratação de funcionários. Os interessados devem se candidatar por meio do e-mailrh.curriculum@sesisenaiap.org.br no período de 23 a 27 de novembro. O processo seletivo é para vagas imediatas mais formação de cadastro reserva.

É necessário acessar os sites www.ap.senai.br ou www.ap.sesi.org.br para baixar o Comunicado do Processo Seletivo nº 005/2018 – SESI/SENAI, na área Editais, e consultar todos os requisitos exigidos. Pessoas que tenham vínculo, natural ou civil, com dirigente ou empregado do SESI ou do SENAI Amapá estão impedidas de disputar as vagas.

Confira as oportunidades:

Vaga 1:

CARGO: Motorista (CNH - Categoria D)

Formação obrigatória: Ensino Médio completo.

Conhecimentos: Noções Básicas de Mecânica Automotiva e Direção Defensiva.

Experiência mínima de 6 meses comprovada por meio de documentação.

1 vaga + Cadastro de Reserva.

Lotação: SESI ou SENAI – Macapá ou Santana

Vaga 2:

CARGO: Assistente de Manutenção (Jardineiro)

Formação obrigatória: Ensino Fundamental completo.

Experiência mínima de 6 meses comprovada por meio de documentação em criação e manutenção de jardins; poda de árvores; cuidado de flores de ambiente interno e externo; corte de grama; e cultivo de canteiros.

1 vaga + Cadastro de Reserva

Lotação: SESI ou SENAI – Macapá ou Santana

O processo seletivo é válido por 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período, e ocorre em quatro etapas. A primeira consiste em análise curricular. Quem for aprovado, será convocado para análise documental, em seguida, dinâmica de grupo e, por fim, entrevista individual. Os candidatos a motorista farão, também, prova prática de direção. Todas as fases são eliminatórias.