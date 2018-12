Amapá ganhará nova embarcação Catamarã “Rio Araguari”

Banco da Amazônia financiou projeto de R$ 8 milhões que permitirá melhorias no transporte fluvial de passageiros pela Amazônia

A nova embarcação Catamarã “Rio Araguari” que fará o transporte de passageiros via fluvial pela linha Macapá-Belém-Macapá iniciou a fase de teste nesta semana. A embarcação tem capacidade para 265 passageiros e recebeu financiamento de R$ 8 milhões do Banco da Amazônia por meio do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO).

A embarcação é de propriedade da empresa Rios Linhas Fluviais da Amazônia LTDA, que a partir de agora inicia suas atividades em Macapá com transporte fluvial de passageiros e com a construção de embarcações.

De acordo com o sócio da empresa, Jorge Amanajás, no Amapá, eles estão sendo pioneiros na construção de embarcações da modalidade de material composto (fibras especiais). “Representa mais sustentabilidade pela dispensa de madeira na construção das embarcações, o que possibilita mais economia de combustível, mais rapidez por ser um material leve, conforto e segurança aos passageiros. Atualmente, o que mais temos na Amazônia são embarcações de ferro, alumínio e madeira”, comentou.

Jorge informa que a Catamarã “Rio Araguari” está em fase de teste e sua documentação está em tramitação na Marinha e na Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ). Para a construção desse primeiro barco, ele ressaltou a importância da linha FNO Amazônia Sustentável. “Sem essa linha, não poderíamos construir essa nossa primeira embarcação. O Banco disponibiliza juros baixos que viabilizou o negócio e possibilitou colocar em prática o projeto”, destacou Jorge.

O diretor Comercial e de Distribuição do Banco, Luiz Cláudio Sampaio, comemora o lançamento deste projeto porque é mais uma empresa que recebe financiamento do Banco e está gerando emprego e renda na economia do Amapá e da região como um todo. “Subsidiada pelo FNO, através de Agência Macapá-AP, a embarcação fará um trecho em no máximo 12 h, frente às 24h atuais. São mais de 25 empregos diretos e 100 indiretos gerados, consolidando a importância do FNO e Banco da Amazônia para o desenvolvimento sustentável da região”, declarou o diretor.

Para o gerente da agência Macapá, Gleidson Guimarães Salles, o Banco da Amazônia deixa a sua marca na história da Logística do Amapá e da Amazônia.

O lançamento oficial do Catamarã “Rio Araguari” está previsto para ocorrer até fevereiro de 2019.