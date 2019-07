Polícia entra em choque com manifestantes em Hong Kong

A polícia de Hong Kong usou gás lacrimogêneo para dispersar hoje (27) uma multidão que exigia ações contra gangues que agrediram manifestantes pró-democracia no fim de semana passado.

Milhares de pessoas desafiaram a proibição da polícia e voltaram às ruas para mais um capítulo da onda de protestos que vêm se realizando contra uma controversa proposta de lei de extradição e outros temas envolvendo democracia e direitos humanos.

O protesto deste sábado no distrito de Yuen Long – onde, no último domingo, 45 manifestantes foram espancados por homens que estavam com barras de metal – havia sido proibido pelas autoridades.

Centenas de manifestantes, na maioria vestidos de preto, percorreram uma das principais vias de Yeun Long, no noroeste de Hong Kong.

Alguns manifestantes gritavam slogans antipoliciais como “polícia negra” e “conhecem a lei, violam a lei”.

Os confrontos eclodiram mais tarde, quando a polícia de choque tentou dispersar os manifestantes em vários pontos do distrito da região autônoma chinesa.

A polícia disparou dezenas de granadas de gás lacrimogêneo e spray de pimenta e alguns manifestantes retaliaram atirando projéteis em agentes oficiais.

EBC

