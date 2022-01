Qual o impacto da legalização dos cassinos na economia do país?

Há uma percepção comum de que as apostas abrem muitas oportunidades para os fraudadores. Na realidade, apostas legalizadas abrem muitas oportunidades para os países em termos de impostos, emprego e turismo.

Licenciamento de jogos de azar

De acordo com o Código Penal, as 10 províncias têm a palavra final sobre a legalidade dos negócios virtuais e presenciais. Para operar um cassino ou jogo Vulkanbet, um operador ou fornecedor de jogos deve possuir uma ou mais licenças, dependendo do tipo de jogo.

No entanto, não há nenhuma cláusula na lei declarando que o jogo virtual é proibido. Mesmo que haja uma violação da lei, as autoridades só podem penalizar os proprietários de sites de jogos cadastrados.

Portanto, os cassinos online estão em um limbo na lei. Algumas províncias permitem loterias online e jogos de azar, outras permitem loterias privadas.

Benefícios da legalização de jogos de azar

A legalização de jogos de azar também não envolve apenas a abertura de cassinos e salas de jogos. É parte de uma política de estado sistemática para aumentar a renda e desenvolver o sistema econômico. Vamos considerar as vantagens da legalização dos jogos.

Facilita o desenvolvimento de esferas de negócios relacionadas

Em primeiro lugar, a legalização de um determinado setor da economia é sempre um incentivo para todo o sistema, uma vez que os novos atores econômicos não só produzem seus produtos e serviços, mas também pagam impostos, criam empregos e são consumidores dos produtos e serviços de outras empresas.

Locação de imóveis, serviços de consultoria jurídica e financeira, compra de equipamentos, publicidade e serviços de RP – essas e muitas outras áreas são estimuladas pela indústria de jogos de azar.

Aumentando a transparência

A legalização de qualquer negócio significa que a receita gerada será taxada ao invés de ser sonegada. Consequentemente, as receitas do estado aumentam.

Além disso, no caso da indústria de apostas, as receitas do orçamento local também aumentam. Isso, por sua vez, contribui para o desenvolvimento econômico do país e permite o aumento do financiamento de importantes obras de infraestrutura local e de relevância social.

Pagamento de impostos

Os cassinos devem pagar impostos, e os jogadores que ganham neles também devem cumprir com suas obrigações. Em muitos países, as casas de apostas pagam imposto de renda corporativo fixo, que é o mesmo para qualquer outro negócio no país. Além disso, existem vários impostos locais.

Além dos impostos, o setor pode oferecer benefícios mais diretos do ponto de vista econômico. Sites de jogos como https://vulkan.bet/en/category/roulettes financiam muitas instituições de caridade e também apoiam muitas iniciativas sociais destinadas a melhorar a qualidade de vida da população.

Aumento das receitas do orçamento do estado

Dada a especificidade da indústria de apostas, o cumprimento das regras do jogo responsável e dos projetos de responsabilidade social é uma condição prévia importante para o seu funcionamento civilizado. O cumprimento destes requisitos só é possível dentro da esfera legal.

Qualquer negócio ilegal está interessado apenas em lucros de curto prazo, o que significa que não gastará dinheiro na implementação de programas de responsabilidade social ou na garantia da segurança de seus consumidores.

