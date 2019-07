Macapá Verão: veranistas marcam presença na última domingueira na Fazendinha

O último domingo do mês de julho levou inúmeros amapaenses e turistas para as areias do balneário da Fazendinha. Quem esteve por lá curtindo a programação do Macapá Verão pôde acompanhar a apresentação de diversos artistas como os grupos de hip-hop Mc Louco, B. Boys e B. Girls, que arrasaram na inovação introduzindo passos à dança ao som das caixas de Marabaixo.

O público apreciou também shows dos cantores Sandra Lima e Las Sumanas, Joao Amorim e, encerrando, a guitarrada de Beto 7 cordas. Para a cantora Mayara Braga, o evento foi um sucesso, tanto de público quanto de organização. “O público deu show, a organização foi excelente, toda a equipe da prefeitura está de parabéns, principalmente por saber que investir em cultura também é investir no futuro”, ressaltou.

Entre as novidades apresentadas em 2019 na estação mais quente do ano, a Prainha da Fazendinha foi a sensação. O local foi todo limpo, revitalizado e ganhou jardim e uma rampa de acessibilidade garantindo inclusão para que cadeirantes também possam se refrescar nas águas do majestoso rio Amazonas.

“Esse espaço ficou lindo, nos deixa mais próxima do rio, aproveitei para trazer a família para conhecer. Apesar de termos trazido nossa cuba, conhecemos também o espaço da broca, com opções de refeições com valores bem acessíveis, nos surpreendemos”, comentou o funcionário público Antônio Mendes. E, claro, entre os veteranos o projeto mais aguardado pela a criançada, o Troca-Treco, desenvolvido pela Secretaria de Manutenção Urbanística. Bateu recorde, arrecadando em média 19 mil garrafas PET em sua sétima edição.

No verão macapaense, o esporte teve presença carimbada, entre as modalidades o futebol de areia, basquete de trinca, vôlei 4×4, basquete e handebol para cadeirantes, que foram destaques durante as domingueiras do Macapá Verão deste ano, e contaram com a participação de 277 atletas durante toda a programação.

A segurança também marcou presença. Equipes da Polícia Militar, guarda-vidas dos Bombeiros, agentes da Companhia de Trânsito de Macapá e da Guarda Civil Municipal garantiram tranquilidade às famílias. E quinta-feira, 1º de agosto, ainda tem mais. O Macapá Verão 2019 encerra com a Estação Lunar, também na praia da Fazendinha, a partir das 19h.

Amelline Borges

Fotos: Gabriel Flores / Max Renê / Nayana Magalhães

