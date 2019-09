Com o tema “Macapá melhor e mais bonita é dever de todos”, desfile cívico e cultural é sucesso de público

Com o tema “Macapá melhor e mais bonita é dever de todos”, a prefeitura celebrou o Dia da Independência pelo 4º ano consecutivo na Avenida FAB, que voltou a ser palco do resgate das comemorações com o tradicional desfile cívico e cultural das escolas da rede municipal de ensino, no fim da tarde de quinta-feira, 5. O evento levou para a avenida 56 escolas, com aproximadamente 3 mil participantes, distribuídos em 20 pelotões, com destaque para os recursos humanos, tecnológicos e pedagógicos, educação infantil, escolas tradicionais, programas municipais e parcerias, eixos da rede de ensino nas áreas ambientais, diversidade, escola de leitores, inovações tecnológicas, dentre outras atividades.

Maria Eduarda, 8 anos, aluna da Escola Aracy Nascimento, traduziu o desfile em uma palavra simples: felicidade. “Estava muito ansiosa e nervosa para que esse momento acontecesse. Não aguentava mais desfilar ao redor de minha escola. Hoje, estou me sentindo feliz demais. Foi lindo”. A instituição de ensino que ela estuda tocou na avenida.

Fotos: Gabriel Flores / Henrique Silveira / Nayana Magalhães



Para o prefeito de Macapá, Clécio Luís, o desfile cívico e cultural na Avenida FAB visa, além de valorizar a tradição, despertar nos jovens um sentimento patriótico e resgata a história do município. Além disso, o tema deste ano é criar um sentimento de que todos são responsáveis por cuidar e zelar pela cidade onde moram. “Alunos, famílias e a comunidade participam da construção do desfile, por isso é sucesso. Essa é uma das nossas contribuições para o civismo, mas também do resgate da nossa história, do fortalecimento da nossa cultura”.

“Este ano, o tema chama atenção da população para que todos zelem e cuidem da cidade, já levamos para a avenida os projetos nas escolas, contamos as histórias dos bairros de Macapá, do nosso jeito Tucuju. É um momento muito emocionante, para nós, vermos arquibancadas lotadas e a população prestigiando um evento tão bonito como esse, que é construído com muito zelo”, explicou o prefeito.

Os pelotões evidenciavam também os projetos educacionais desenvolvidos pela Prefeitura de Macapá, a exemplo do Aluno Auditor, parceria entre Cogem e Semed que tem como proposta fomentar a cidadania ativa em estudantes, professores e demais colaboradores no ambiente escolar. Anjos da Guarda, desenvolvido com crianças que moram no Residencial São José, Açucena; entre outros projetos. Várias escolas também objetivaram sensibilizar o público que assistiu às apresentações, com assuntos sobre responsabilidade social de todo trabalho que vem sendo feito em prol da melhoria e desenvolvimento da educação municipal de Macapá.

Quem levantou o público foi o Movimento Cultural do Marabaixo, com músicos do Banzeiro do Brilho-de-Fogo, que foi uma das grandes novidades do desfile, que serviu para propagar a cultura do estado. Outra ala que encantou o público foi a mirim, com crianças vestidas com uniformes de instituições da segurança pública. Além disso, a fanfarra foi tocada pelas escolas municipais Aracy Nascimento e Hildemar Maia. O desfile contou também com a presença das guardas Civil Municipal e Territorial. Nesta sexta, 6, o desfile será no distrito de Fazendinha, e no sábado, 7, Dia da Independência, será na comunidade de Tracajatuba.

Também prestigiaram o desfile secretários municipais; os vereadores Caetano Bentes, Grilo, Patriciana Guimarães e Cláudio Góes; militares da Polícia Militar, Exército e Marinha; Josiel Alcolumbre, suplente do senador Davi e a sociedade civil.

Lilian Monteiro

