Brasileiros podem concorrer a bolsas de estudo em Nova York

A oportunidade está sendo ofertada pelo Obama Foundation

O Obama Foundation, que tem como CEO do programa o ex-presidente americano Barack Obama, juntamente com a ex-primeira-dama que é formada em Direito, Michelle Obama, está com inscrições abertas para mais uma edição das bolsas de estudo para cursos em Nova York.

Voltado para engajamento de liderança e aprendizado acadêmico, o curso tem aproximadamente um ano de duração. Os contemplados estudarão na Universidade Columbia e as inscrições vão até 13 de dezembro. Os estudantes contarão com workshops com subtemas como gestão, interpretação de dados, resolução para conflitos e como falar em público.

Os contemplados com as bolsas terão um apartamento mobiliado e relativamente próximo da instituição de ensino, passagens aéreas, seguro saúde, além de um valor mensal, com o objetivo de ajudar com os custos de vida em Nova York.

Para concorrer às bolsas do Obama Foundation, é preciso ter acesso ao formulário e preencher todas as informações pedidas, com este link. Além de disponibilizar o currículo atualizado do candidato, também é preciso enviar três cartas de recomendação, que podem ser de familiares ou de trabalho. É necessário também ter proficiência em inglês comprovada por meio de um vídeo, o personal statement, com duração de cinco minutos e que deve ser compartilhado no YouTube ou Vimeo, com o link disponível no formulário. Todos esses requisitos devem ser atendidos até 13 de dezembro, data limite das inscrições.

Agência Educa Mais Brasil

