Como ativar o modo noturno do Instagram em celulares com Android

Novidade de mudar o tema deixa Instagram preto e ajuda a economizar bateria do celular Android

Paulo Alves, para o TechTudo

O Instagram liberou na última segunda-feira (7) o modo noturno com visual escuro em celulares com Android 10 e modelos de fabricantes como Samsung, Xiaomi e Asus com Android 9 (Pie). A novidade estava em testes na versão Beta do aplicativo há duas semanas e já está disponível para todos a partir da atualização 114.0.0.38.120. O modo noturno do Android deixa o Instagram escuro no feed, nos Stories, nas mensagens do Direct e no IGTV, enquanto textos e demais elementos de interface ficam na cor branca.

A função foi disponibilizada simultaneamente no app da rede social para iPhone — o modo noturno é um dos destaques do iOS 13. Veja, a seguir, como colocar o Instagram no modo noturno em celular Android. O tutorial foi realizado em um Galaxy S8 com Android 9 e interface OneUI.

Instagram Modo Noturno: como deixar o app com fundo escuro

Passo 1. Acesse as configurações do celular e vá até as configurações de tela. Busque pelo Modo Noturno entre as opções e ligue a chave para alterar a paleta de cores do sistema;

Passo 2. O modo escuro também pode ser encontrado na cortina de atalhos do celular: deslize de cima para baixo e toque no ícone do recurso para habilitar na hora;

