Helicóptero cai no mar no Japão e sete sul-coreanos desaparecem

Sete sul-coreanos foram dados como desaparecidos depois que o helicóptero em que viajavam caiu em águas próximas às ilhotas Dodko, no mar do Japão, que Seul disputa com Tóquio, informaram hoje (1º) as autoridades locais.

Segundo a agência de notícias sul-coreana Yonhap, o helicóptero havia resgatado um pescador ferido perto das ilhas. Dezenas de navios, helicópteros e barcos de pesca participam das operações de socorro.

No Ocidente, estas pequenas ilhas no mar do Japão, que a Coreia do Sul identifica como mar do Leste, são chamadas de “rochedos Liancourt”. No local, existem alguns edifícios, um heliporto e um cais.

Seul controla as ilhotas desde 1945, após o fim da colonização japonesa na península coreana, mas Tóquio reivindica a soberania sobre os rochedos.

