Polícia prende 18 em ação contra adulteração de combustível no Rio

Vitor Abdala

A Polícia Civil faz hoje (21) uma operação para desarticular uma organização criminosa acusada de furto e adulteração de combustível no Rio de Janeiro. De acordo com a assessoria de imprensa da polícia, estão sendo cumpridos 17 mandados de prisão e 14 de busca e apreensão.

Até as 9h de hoje (21) 18 pessoas tinham sido presas na chamada Operação Saccularis. As investigações, que começaram há oito meses, identificaram que os suspeitos agiam a partir de empresas legalizadas no ramo de transporte de combustíveis e desviavam cargas para diversas garagens localizadas em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Quando os caminhões chegavam a essas garagens, uma pequena quantidade, de 60 a 120 litros, era retirada e substituída por solvente. Depois de retirar o combustível, eles esperavam atingir a marca de mil litros e depois revendiam a R$ 2 ou R$ 3 o litro para receptadores.

Com o golpe, as empresas chegavam a lucrar até R$ 4 milhões por mês. Os investigados responderão por furto qualificado, receptação e adulteração de combustível, crimes contra ordem econômica, ordem tributária, relações de consumo, crimes contra o meio ambiente e lavagem de dinheiro.

EBC

Abertura do Encontro dos Tambores no Amapá>

Curtir isso: Curtir Carregando...