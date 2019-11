Polícia do DF combate grupo criminoso que fraudava planos de saúde

Uma organização criminosa especializada em fraudar planos de saúde coletivo e por adesão é alvo esta manhã da Operação Esculápio, deflagrada pela Polícia Civil do Distrito Federal (DF) em conjunto com o Ministério Público do DF.

Os investigados ligavam as vítimas a planos empresariais e fraudavam dados como idade, vinculação à empresa e atestado de saúde. “As propostas falsas eram aceitas pelas seguradoras e os clientes começavam a pagar as mensalidades, acreditando estar cobertos”.

Os envolvidos são empresários e corretoras de seguro. Eles vendiam planos de saúde a pessoas vulneráveis, que, normalmente são recusadas pelas seguradoras por causa da idade avançada ou pela frágil condição de saúde.

Os policiais estão cumprindo desde as primeiras horas desta quarta-feira (27) sete mandados de busca e apreensão no DF e quatro no Rio de Janeiro. Segundo o MP, mais de 100 vítimas da organização criminosa foram identificadas.

Esculápio, que dá nome a operação policial, é o deus da cura na mitologia grega.

EBC

