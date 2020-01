“Não Perturbe” dos bancos começa nesta quinta. Veja o que fazer

Com isso, aposentados e pensionistas que não quiserem mais receber ligações com ofertas de crédito consignado poderão fazer um cadastro

THAÍS PARANHOS

GUILHERME WALTENBERG

Começa a funcionar nesta quinta-feira (02/01/2019) o “Não Perturbe” dos bancos. Com isso, aposentados e pensionistas que não quiserem mais receber ligações com oferta de crédito consignado podem cadastrar os números de telefone fixo e móvel ligados ao CPF para bloquear as chamadas.

A partir do cadastro, os bancos terão 30 dias para se adequar e acabar com as ligações. O link estará disponível no site das 23 instituições financeiras — que representam 98% do volume da carteira de crédito em todo o país — que aderiram ao programa (veja a lista abaixo).

Além do bloqueio de chamadas, a Autorregulação do Crédito Consignado prevê outras medidas, como a criação de métodos para desestimular a oferta excessiva de crédito consignado a aposentados. Dessa forma, fica proibida a remuneração para correspondentes das instituições em casos de refinanciamentos relacionados à portabilidade de empréstimos.

“Acreditamos que o assédio de telemarketing se reduzirá substancialmente”, explica Luciano Benetti Timm, secretário Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

A medida que entra em vigor nesta quinta-feira foi elaborada pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Associação Brasileira de Bancos (ABBC) e a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon).

