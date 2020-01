Prazo para o envio de propostas do “Correios Aqui” termina nesta quinta-feira

Os varejistas interessados nos canais de atendimento “Correios Aqui” têm até a próxima quinta-feira (16) para enviar toda a documentação de suas propostas. Nesta primeira fase, serão contempladas sete localidades: Águas Lindas de Goiás (GO), Contagem (MG), Curitiba (PR), São José dos Pinhais (PR), Palhoça (SC), Cotia (SP) e Paranoá (DF).

As unidades modulares, conhecidas como store in store (loja dentro de loja), fazem parte do processo de remodelagem da rede de atendimento dos Correios. O canal ofertará serviços e produtos da empresa incorporados/integrados ao leiaute interno da loja do varejista, com o compartilhamento de infraestrutura para operacionalizar os serviços postais autorizados. O investimento mínimo é de R$ 10 mil para um contrato de 5 anos.

O público do edital são as lojas e estabelecimentos comerciais que possuam atividades comerciais compatíveis e não concorrentes aos Correios, para atuarem em um modelo de atendimento físico, utilizando suas experiências, recursos humanos e conveniências.

O novo canal, além de buscar a melhoria da qualidade do atendimento e da experiência dos clientes, tem potencial para trazer resultados relevantes. Ao parceiro, trará ganhos por meio do aumento do fluxo de pessoas em sua loja e da remuneração pelos serviços auxiliares prestados aos clientes postais. Para os Correios, a grande vantagem será a expansão da rede de atendimento com baixos investimentos e custos.

Mais informações sobre o processo de seleção de parceiros podem ser obtidas na página dos Correios.

