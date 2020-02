Vendas no comércio varejista crescem 3,6% em janeiro, diz Serasa

Vagas de emprego temporário ajudaram a aquecer o segmento no período

Em janeiro, lojistas do varejo registraram alta de 3,6% nas vendas, em relação a janeiro de 2019, de acordo com o Indicador de Atividade do Comércio da Serasa Experian, divulgado hoje (20). O resultado se deve principalmente ao crescimento de 7,9% do setor de tecidos, vestuário, acessórios e calçados, o maior patamar verificado desde dezembro de 2018, quando alcançou 11,8%.

O economista Luiz Rabi, da Serasa Experian, considera as vagas de emprego temporário como um dos fatores que explicam o aumento. Segundo ele, a renda dos trabalhadores admitidos para ocupar esses postos ajudou a aquecer o segmento durante o período, quando muitas lojas recebem clientes que efetuam trocas de presentes de Natal e aproveitam a oportunidade para aplicar técnicas de vendas e lucrar ainda mais.

O relatório detalha o desempenho do setor de supermercados, hipermercados, alimentos e bebidas, que apresentou o segundo maior crescimento de janeiro, de 6,6%. Em janeiro de 2019, o registro foi de queda de 4,2%.

Os comerciantes de móveis, eletrodomésticos, eletrônicos e Informática também tiveram motivos para comemorar, pois fecharam janeiro com uma melhora de 6,2% nas vendas, na comparação a janeiro do ano passado. Na sequência, estão as atividades de material de construção, com um incremento de 1,6%, mais modesto e inferior ao obtido em janeiro de 2019, de 12,3%.

Em dois outros segmentos analisados pela Serasa Experian houve piora nos índices. A venda de combustíveis e lubrificantes recuou 4,9% e a de veículos, motos e peças, 1,4%. Este último, acresceu 8,3% em janeiro de 2019.

