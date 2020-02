Por que a qualidade do transporte diz muito sobre o bem-estar das pessoas?

Tempo está entre as principais reclamações de usuários que circulam pelas cidades diariamente

Viver em grandes cidades é um exercício que exige preparo psicológico, sobretudo quando tratamos da rotina agitada e da quantidade de informações dos mais variados tipos pelas quais somos bombardeados a cada segundo. Os centros urbanos carregam consigo uma gama de desafios para quem vive e se locomove em seus espaços.

Mesmo com tudo isso, o crescimento das áreas centrais das grandes cidades tem atraído principalmente quem consegue trabalhar perto de casa. Assim optando por fazer o trajeto a pé, de bike ou com os patinetes motorizados espalhados pela cidade.

Essa mobilidade, porém, ainda é de fruição de poucas pessoas, considerando o gigante número de habitantes numa cidade como São Paulo. Com uma malha de transporte que diz atender a todas as regiões da cidade, quem mora nas periferias sofre com a escassez de linhas de ônibus e amplas distâncias até o centro.

