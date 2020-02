WhatsApp ganha duas versões beta no mesmo dia devido a problemas com importante recurso

A equipe por trás do desenvolvimento do WhatsApp teve um dia cheio nas últimas horas – além de começar a liberar finalmente o modo escuro nas versões Beta e Business para iOS, eles precisaram correr para corrigir um problema que acabou afetando muitos usuários após a liberação do último update no Android.

A versão 2.20.52 foi liberada e, poucas horas depois, a 2.20.53 também (em breve disponível para todos os testadores na Play Store). Ela chegou tão rápido devido à necessidade de correção para uma falha que impedia que usuários tivessem acesso aos adesivos (stickers).

Como sabemos, os stickers são uma parte importantíssima da experiência de uso, ou seja, não dava para esperar muito tempo para corrigir algo que impedia o acesso a um recurso tão necessário.

A boa notícia é que agora o mensageiro instantâneo já funciona como deveria, portanto, se você ainda não atualizou para o mais novo Beta do Android, recomendamos que o faça para voltar a ter acesso aos adesivos sem nenhum problema.

