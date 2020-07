TIM Beta e outros planos da TIM perdem ligações ilimitadas via WhatsApp

Chamadas de voz e vídeo do mensageiro passam a descontar da franquia de internet. Medida também afeta ligações pelo Facebook Messenger.



Isabele Scavassa



A TIM modificou o popular plano TIM Beta para retirar o benefício de ligações ilimitadas via WhatsApp. A partir de 31 de julho, os megabytes usados neste tipo de comunicação serão descontados da franquia de internet. A medida também afeta os planos TIM Pré Top, TIM Controle e TIM Black. A alteração no regulamento foi revelada pelo site especializado Tecnoblog e confirmada pelo TechTudo.

A empresa informou que a carência do uso de redes sociais nos planos permanece valendo, mas que as chamadas de voz e de vídeo realizadas pelo WhatsApp e também pelo Facebook Messenger deixam de ser à vontade.

Clientes receberam mensagens avisando sobre a mudança nos últimos dias. No entanto, o comunicado por SMS gerou dúvidas sobre como seria o acesso a Facebook, Instagram, Twitter e Telegram – habitualmente oferecidos como “ilimitados”, sem descontar da franquia. A incerteza se deu pois o documento com as informações sobre as alterações afirmava que estes aplicativos seguiam sem interferir na franquia até 10 de agosto de 2020 em caráter “promocional”.



