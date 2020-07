Como observar o eclipse lunar deste domingo

Eclipse penumbral é um fenômeno sutil, mas ainda assim pode ser observado a olho nu. Saiba como



O mês de julho começa com um bom motivo para olhar para o céu: quem estiver disposto a se encarar o frio poderá observar um eclipse penumbral da Lua logo nas primeiras horas deste domingo (5).

Um eclipse penumbral ocorre quando a Lua passa pela parte externa da sombra da Terra (penumbra), projetada pelo Sol. É um evento bastante sutil: a Lua ficará menos brilhante neste período, mas não terá um “pedaço inteiro” ocultado como em um eclipse umbral, quando a sombra da Terra é projetada diretamente sobre nosso satélite.

A imagem que abre este artigo é um bom exemplo do que esperar: note que a parte superior da Lua está menos iluminada do que a inferior. Além disso, o eclipse será parcial: no máximo 35% da superfície lunar ficará coberta pela sombra do nosso planeta. Ou seja, observar o fenômeno requer atenção.

O eclipse irá ocorrer entre as 00h08 e 02h53, mas seu ponto máximo será por volta das 01h31. Estes horários são válidos para um observador em Brasília, e dependendo de sua localização no país as coisas podem acontecer alguns minutos antes, ou depois.

Para saber a hora exata em sua região, visite a página do eclipse no site In the Sky, clique no botão Change Location no lado direito, digite o nome de sua cidade (ou da grande cidade mais próxima) e clique em Set Location. Acesse novamente a página do eclipse e ela deve estar atualizada com as informações de sua região.



