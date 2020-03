Mais de 22 mil refeições são servidas pelo Restaurante Popular Abrahim Ferreira Dias

Disponibilizando diariamente à população uma alimentação de qualidade e por um preço acessível de R$ 3,50, por pessoa, o Restaurante Popular Ibrahim Ferreira Dias abre de segunda a sexta-feira, das 11h30 às 14h. Com o retorno das atividades em maio de 2019, foram servidas até dezembro do mesmo ano 22.400 refeições.

O cardápio servido oferece proteína, feijão, arroz, macarrão, salada, farofa e é acompanhado de suco e sobremesa. O empreendimento da Prefeitura de Macapá disponibiliza 200 refeições diárias. “Sabemos que o valor do prato não é esse, mas pagamos apenas R$ 3,50 e o restante é pago pela prefeitura, e isso é bom para todos, pois a comida aqui é boa, melhor que em muitos locais que vendem a comida por 10 ou 15 reais”, destacou o motorista de aplicativo, Elcinaldo Ferreira, 40 anos.

A Prefeitura de Macapá arca com 70% do total, ficando para o usuário arcar com 30% do valor da refeição. “A prefeitura está de parabéns, a comida é boa e o preço acessível, frequento diariamente desde a inauguração e tenho gostado”, comentou o aposentado Aldezir da Costa, 66 anos.

O serviço é prestado por empresa terceirizada, contratada, após abertura de processo de licitação pela Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas). O restaurante é voltado, preferencialmente, a pessoas de baixa renda.

Sávio Almeida

Amazônia Brasil Rádio Web ao vivo!>

Curtir isso: Curtir Carregando...