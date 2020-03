Atlético-MG corta 25% do valor dos salários dos jogadores

Na Espanha, Messi anuncia redução de 70% dos vencimentos no Barça

O Atlético-MG anunciou a redução de 25% do valor dos salários de jogadores, comissão técnica e diretoria. Em comunicado oficial o clube justificou a medida em função da paralisação de todos os campeonatos envolvendo equipes do futebol brasileiro, em decorrência da pandemia do novo coronavírus (covid-19). Os ajustes se estenderão, de acordo com a nota oficial publicada no site do clube, “pelo período em que perdurarem os efeitos da pandemia.”

“Considerando a excepcionalidade da atual conjuntura, que impõe ao Atlético a adoção de ajustes transitórios que lhe permitam continuar honrando os seus compromissos”, argumento o clube.

O comunicado ainda explica que os funcionários que recebam menos de R$ 5 mil reais não terão qualquer corte “em respeito ao mínimo existencial daqueles que mais necessitam”.

Veja também:

Trump desiste de reabrir comércio dos EUA em abril

Forças Armadas ampliam produção de álcool em gel e cloroquina

A decisão da diretoria do Galo foi tomada após a falta de acordo entre os clubes e os jogadores. A proposta enviada pelo clube na semana passada para um acordo coletivo dizia respeito a redução salarial de 25% até que as atividades fossem normalizadas, e concessão de 20 dias de férias a partir do dia 1° de abril. Tal proposta, no entanto, foi rejeitada por atletas e sindicatos. Como não houve um acerto geral, os presidentes dos clubes se reuniram e definiram que as negociações deveriam ocorrer individualmente com os jogadores. Em relação às férias, os clubes acionaram a Medida Provisória 927, que flexibiliza as leis trabalhistas neste momento de pandemia da covid-19, concedendo o direito previsto pela Constituição Federal.

Barcelona reduz 70% dos salários dos jogadores

Já na Espanha, o Barcelona vai cortar 70% dos salários dos jogadores até que o futebol espanhol volte a normalidade. O anúncio foi feito pelas redes sociais pelo argentino Lionel Messi. Além disso, ele contou que os atletas vão colaborar com os salários dos funcionários do clube para que recebam sem qualquer desconto.

EBC

Amazônia Brasil Rádio Web ao vivo!>

Curtir isso: Curtir Carregando...