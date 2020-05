Imagem revela como pode ser a formação turbulenta de um planeta

Victor Pinheiro

Astrônomos capturaram foto de espiral de gás e poria em torno da estrela jovem AB Aurigae, a 530 anos-luz da Terra

Uma equipe de astrônomos de diversas universidades francesas capturou uma imagem que possivelmente retrata o processo de formação de planetas. Em artigo publicado na revista científica Astronomy & Astrophysics, o grupo diz ter identificado o fenômeno nos arredores da estrela jovem AB Aurigae, a 530 anos-luz da Terra.

A gravura apresentada no estudo mostra uma grande estrutura espiral de gás e poeira em torno da estrela. Segundo os cientistas, esse fenômeno é responsável por criar protoplanetas. Porém, embora o processo seja amplamente descrito em trabalhos teóricos no campo da astrofísica, evidências observacionais ainda são raras e inconclusivas.

“No estágio inicial da formação do planeta, simulações hidrodinâmicas indicam que o processo de acreção [acúmulo de matéria na superfície de um astro] gera no local de [formação] do planeta padrões em espiral no sentido interno e externo devido à ressonâncias induzidas pelas interações do disco-planeta”, diz o estudo.

