Fazer exercício em jejum ajuda no processo de emagrecimento?

Se você se sente bem fazendo exercício em jejum, faça. Mas saiba que isso não ajuda a perder peso

Aresposta é simples: não faz diferença para o emagrecimento treinar em jejum ou alimentado. Malhar sem comer nada previamente é completamente possível, mas não é necessário. Trata-se, apenas, de uma possibilidade. Você pode escolher nunca exercê-la – e está tudo bem! É importante saber, no entanto, as particularidades dessa prática.

Em primeiro lugar, é preciso estar adaptado. Não saia de uma realidade em que come quatro a oito refeições por dia, repleta de carboidratos, para uma em que come uma a três, e com baixo carboidrato. E, mesmo assim, esperar fazer um grande treino e em tempo recorde. Não é por aí!

Minha sugestão vai pelo seguinte caminho: se for comer, prefira algo que te deixe disposto para treinar. Ou, se for se exercitar sem se alimentar, observe como o seu organismo responde a isso.

