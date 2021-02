Caminhada, a melhor opção para começar as atividades físicas

Não é por que o ano está chegado ao fim que não dá para iniciar alguma atividade física. E nada melhor do que uma caminhada para dar um ‘start’. Opção mais simples e prática, ajuda a melhorar a saúde e combater a obesidade.

Além disso, não é necessário gastar muito para iniciar na modalidade. Basta ter um bom tênis para praticá-la, em qualquer horário. Com isso, em pouco tempo, seu corpo apresentará uma melhora na respiração, na circulação sanguínea e na postura. Os benefícios ainda incluem a prevenção de doenças, como a hipertensão e as varizes, entre outras.

Contudo, fique esperto para não fazer nada de errado e acabar se lesionando. Para isso, confira estas 10 dicas que o ortopedista Fabio Ravaglia trouxe:

1) Evitar passos largos ao caminhar

Cuidado com torções. Se quiser andar mais rápido, dê passadas curtas, com um intervalo de tempo menor.

2) Cuidado com a forma de pisar

Não pise com a ponta do pé ou com muita força. O ideal é aterrissar o pé no solo com o calcanhar, rotar e aterrissar a planta do pé.

3) Preste atenção na postura ao caminhar

Caminhe com a cabeça na altura dos ombros, contraindo o abdome e alternando entre os pés e os braços. Quando o pé direito vai à frente, o braço esquerdo vai também e vice-versa.

Veja também:

Covid-19 pode ser classificada como doença ocupacional? Nota técnica explica

Literatura: O sonho azul

Vacina Pfizer é 94% eficaz de acordo com estudo israelense

4) Não caminhe carregando pesos

Se a intenção é definir as pernas, caminhar com peso não é a saída. Outras opções, como a musculação, devem ser consultadas. Caminhar com pesos pode lesionar a coluna, causando dores nas costas.

5) Atenção ao tipo de calçado

Escolha um tênis que se adapte bem aos seus pés para evitar torções ou mesmo o aparecimento de bolhas. Prefira também meias com solado aderente, evitando o deslizamento dos pés dentro do tênis.

Veja mais no site MSN

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...