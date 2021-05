Covid-19: trabalhadores da educação de 36 a 39 anos serão imunizados nesta quinta-feira (27); confira outros grupos

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) segue na execução do Plano Municipal de Imunização contra a Covid-19 e na quinta-feira (27) realizará a segunda chamada para aplicação da primeira dose da vacina em profissionais da Educação de Macapá entre 36 e 39 anos. A ação é direcionada aos profissionais que desenvolvem suas atividades em creches, Educação Infantil, Ensino Fundamental I e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Além deles, grávidas e puérperas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente sem cadastro no Benefício de Prestação Continuada (BPC) e pessoas com transtornos mentais acima de 18 anos também serão imunizados.

Profissionais da Educação

Para os profissionais da Educação de Macapá, a vacinação será realizada com o imunizante AstraZeneca e acontecerá das 9h às 15h nos drives-thru localizados nas Praças Floriano Peixoto e do Estádio Zerão, Policlínica e Rodovia do Curiaú. A vacina também estará disponível na quadra da Igreja Jesus de Nazaré.

Para receber a primeira dose é necessário apresentar originais e cópias de um documento oficial com foto, comprovante de residência, carteira de vacinação, o último contracheque e a carteira de trabalho.

Outros grupos

Grávidas e puérperas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente sem cadastro no Benefício de Prestação Continuada (BPC) e pessoas com transtornos mentais acima de 18 anos serão imunizados com a vacina Pfizer/BioNTech e ela estará disponível de 10h às 17h nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) São Pedro, Congós e Novo Horizonte.

Para iniciar o seu esquema vacinal, o usuário deve apresentar os originais e cópias de um documento oficial com foto, CPF, comprovante de residência e laudo médico que comprove a sua condição.

Transtornos mentais

Poderão receber o imunizante pessoas com Retardo mental moderado – comprometimento significativo do comportamento, requerendo vigilância ou tratamento (CID F71); Retardo mental grave (CID F72); Transtornos globais do desenvolvimento (CID F84); Esquizofrenia (CID F20); Transtorno esquizotípico (CID F21); Transtornos delirantes persistentes (CID F22); Transtorno delirante induzido (CID F24); Transtornos esquizoafetivos (CID F25) e Episódio maníaco (CID F30).

