Simone Biles vai competir na final da trave da ginástica em Tóquio

Final será às 5h48 desta terça e também terá brasileira Flávia Saraiva



Simone Biles vai competir na final da trave de equilíbrio na terça-feira (3), o último evento feminino do calendário de ginástica dos Jogos Olímpicos de Tóquio, confirmaram autoridades da federação norte-americana de ginástica nesta segunda-feira.

“Estamos muito animados em confirmar que vocês verão duas atletas dos EUA na final da trave amanhã –Suni Lee e Simone Biles!! Mal podemos esperar para ver vocês duas!”, afirmou a USA Gymnastics em comunicado.

Será a primeira vez que a norte-americana será vista competindo em Tóquio após sua desistência da final por equipe feminina da última terça-feira, logo depois do salto de abertura, citando problemas de saúde mental.

A ginasta de 24 anos, que conquistou quatro medalhas de ouro nos Jogos Rio 2016, desistiu das provas individual geral, solo, salto e barras assimétricas.

Biles é a atual campeã mundial na trave e conquistou a medalha de bronze olímpica no aparelho no Rio.

Biles sofreu uma crise de confiança em Tóquio ao sofrer bloqueios mentais durante as sequências dos exercícios.

“É honestamente petrificante tentar fazer um exercício de habilidade, mas não ter sua mente e corpo em sincronia”, explicou Biles no Instagram, onde respondeu a perguntas dos fãs e compartilhou vídeos de treinamentos.

Apesar de não competir, Biles tem sido uma presença constante no Ariake Gymnastics Center para apoiar suas companheiras de equipe. Biles torceu para Sunisa Lee, que a sucedeu como campeã olímpica no individual geral, e Mykayla Skinner, que a substituiu na final do salto no domingo e ganhou a prata. A norte-americana também foi flagrada aplaudindo a brasileira Rebeca Andrade, prata no individual geral e ouro no salto.

A brasileira Flávia Saraiva também está classificada para a final da trave.

Reuters

