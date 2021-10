Prefeitura vai disponibilizar óculos de realidade virtual e ferramentas Google For Education para estudantes da rede municipal de Macapá

As ferramentas fazem parte do programa Edutech Amazon, implementado para alavancar o processo de ensino-aprendizagem da disciplina de matemática nas escolas.

A Prefeitura de Macapá, através da Secretaria Municipal de Educação (Semed), lançou na tarde de quinta-feira (07) o programa Edutech Amazon, que leva para dentro das salas de aula das escolas municipais diversas ferramentas interativas que possibilitarão uma melhor didática no ensino, com destaque à matemática.

A solenidade ocorreu no auditório do Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio (Senac) e foi presidida pelo prefeito de Macapá, Dr. Furlan. O evento contou com a presença do vereador Edinoelson Careca, líder do governo municipal na Câmara Municipal de Macapá (CMM).

“A educação tem sido tratada de uma forma muito especial em nossa gestão. Tivemos um reforço nos recursos humanos, na merenda escolar, na estratégia de ensino, nas parcerias com a Associação Bem Comum e o Instituto Lemman. Nessa educação 4.0 visamos o resultado, uma educação melhor para todos os estudantes”, disse o prefeito Dr. Furlan em seu discurso inicial.

“O Edutech Amazon é também um programa de formação continuada dos nossos professores. Isso é excelente, pois ao fortalecermos os educadores, fortalecemos o aprendizado das crianças. Precisamos utilizar todas as ferramentas necessárias para ensinar e fortalecer a educação das crianças. O Google For Education vai mudar o conceito de como pensar a educação no Amapá. Com essas tecnologias nos tornaremos uma referência também para as escolas particulares”, concluiu o prefeito.

“A escola como conhecemos com caderno, livro, giz e quadro é algo do passado. Precisamos pensar numa perspectiva para nossos alunos no futuro. O princípio básico da educação atual é o aluno aprender construindo, fabricando seus projetos. Hoje estamos dando mais um passo neste sentido e o trabalho continua”, destacou o titular da pasta da Educação municipal, Edielson Silva.

Também participou do evento o subsecretário de Educação, Diego Santos. Os coordenadores Rodrigo Gomes, Benedito Jesus e Simone Freitas também estiveram presentes, além dos gestores e pedagogos das escolas municipais.

O programa é composto por três frentes: ferramentas Google Workspace, Matematicando, que é composto de material didático com aplicativo, e o MiritiBoard VR, óculos de realidade virtual feito com a árvore do miriti, com selo de qualidade Google For Education. Além disso, também será implementada dentro da rede municipal uma olimpíada de matemática para todos os estudantes do ensino fundamental, envolvendo alunos do 1º ao 5º ano.

“Uma tecnologia dessas tiradas de um miriti, considerado o isopor da Amazônia, nos encanta. Devemos incentivar esse programa como política pública. Sem dúvidas essa ferramenta tecnológica servirá para motivar ainda mais as crianças no estudo da matemática, e quando chegarem ao ensino médio estarão mais avançadas em diversas disciplinas”, ressaltou o vereador Careca.

As ferramentas são fruto de contrato com a empresa paraense Inovações Tecnológicas de Impacto na Educação (Inteceleri), no valor de R$ 1,3 milhão, pago com verbas do tesouro municipal e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

Ao final da cerimônia, o prefeito Dr. Furlan entregou simbolicamente kits aos cinco estudantes da EMEF Wilson Malcher presentes no evento. O kit será o mesmo a ser utilizado pelos estudantes em sala, durante as aulas inseridas no contexto do programa. O kit contém óculos de realidade virtual, livro didático, tabuada, CD-Rom, QR code para liberação de acesso ao aplicativo educativo e o dispositivo eletrônico para ser usado em conjunto com o óculos.

Programa Edutech Amazon

Executado pela Inteceleri, o programa traz para a sala de aula o lúdico, a tecnologia e estratégias de ensino baseadas em conceitos neurolinguísticos. Como resultado da aplicação dessa metodologia, centenas de escolas em todo o país têm avançado no aumento do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) em matemática. Hoje já são mais de 11 cidades em 5 estados atendidas pelo projeto, entre elas, o município de Frecherinha no Ceará, que possui um dos maiores índices do Ideb em matemática em todo o Brasil.

Lázaro Gaya

Secretaria Municipal de Educação

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado